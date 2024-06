Video de Lucerito Mijares se hizo viral por la manera en la que trata a sus fans

La joven de 19 años fue criticada por el look que llevó este domingo en Juego de Voces

Lucerito Mijares se hizo viral en las redes sociales los últimos días por un video en el que se aprecia como trata a sus fans. El material audiovisual, publicado en TikTok, muestra el motivo de por qué la joven cantante es tan querida por su público.

Tiene un talento nato para la música con una poderosa voz, maneja bien los tiempos y las emociones en el escenario, cuando canta o cuando actúa, y además tiene la disposición de ser una especie de ángel con sus seguidores. Lucerito Mijares se da a la tarea de dedicar todo el tiempo posible para tomarse fotos y firmar autógrafos a quienes la admiran por su trabajo.

El video publicado por la cuenta de TikTok @luceritomijares_fan muestra a la hija de Mijares y Lucero firmando un autógrafo. En uno de sus reflejos mira a la niña y le dice “es tu último momento para abrazarme”, como para romper el hielo con una niña tímida que claramente es su fan.

La situación llenó de ternura a sus fans, quienes demostraron todo su cariño en los comentarios. “Qué padre q ella también impulse al fan a abrazarla porque muchos me imagino que no dan esa confianza”, “Qué linda Lucerito Mijares. Te adoro”, “Nunca cambies eres un ser de luz y una super artista”, “Lucerito eres una niña muy centrada y tienes una voz espectacular”, “Eres una linda persona humilde, aunque no te conozca eres hermosa tienes una linda voz mil bendiciones”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.