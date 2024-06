El concierto de Taylor Swift en Inglaterra fue una concentración de grandes celebridades, entre ellas Tom Cruise, Hugh Grant y hasta el príncipe William con sus hijos. En redes hubo un despliegue de imágenes y videos, pero quienes llamaron más la atención fue Salma Hayek junto a la actriz irlandesa del momento, Nicola Coughlan, protagonista de la serie de Netflix Bridgerton.

La actriz mexicana llegó al Estadio Wembley de Londres junto a su hija Valentina Paloma y se encontró con la interprete de “Lady Whistledown” con quien compartió muy emocionadas el concierto The Eras Tour, donde Taylor Swift hace un viaje a través de todas sus épocas musicales.

"Son una combinación extraña": Salma Hayek aparece junto a Nicola Coughlan y las llaman "reinas swifties" Salma Hayek y Nicola Coughlan disfrutaron juntas el concierto de Taylor Swift (Instagram: @salmahayek)

“Viviendo nuestros sueños más salvajes. Gracias Taylor Swift”, fue el mensaje que la actriz mexicana escribió junto a las imágenes, en las que posó con la actriz Nicola Coughlan y causó furor en las redes sociales. Sus fans las elogiaron y las llamaron “reinas swifties”.

“¡Dios mío, Salma y Nicola dos reinas! ❤️ ❤️”, “Lady Whistledown in the house 😍”, “🔥 🔥🔥 Este momento, dos Reinas juntas 🫶🏾🫶🏾💅🏾💅🏾💅🏾🔥🔥”, “¡Tan increíble! Es mágico”, “Okey Ahora quiero a Nicole y Salma en una película 😐”, “La cruz que no sabía que necesitaba. Mis dos novias juntas en una foto abrazándose ❤️”, “Mis mundos se unen Mi Diosa Nic y mi Diosa Salma! ❤️ las amo”, son algunos de los comentarios que recibió Hayek en su cuenta de Instagram.

No sólo Penelope Featherington estuvo con Salma

En el carrusel de la protagonista de la película “Magic Mike: el último baile”, también se tomó imágenes y videos con otros grandes famosos, como la diseñadora Stella McCartney, la actriz Leslie Mann, Pat Smear (guitarrista del grupo Foo Fighters), el estilista Jonathan Van Ness y la mamá de Taylor, Andrea Finlay.

“Esta es la colección más salvaje de gente que he visto pasando el rato juntos”, dijo uno de los fans de Salma Hayek, destacando la cantidad de celebridades juntas en un mismo lugar.

A Salma le encantan los conciertos, pues en abril fue al que ofreció Madonna en México. Igualmente su hija Valentina Paloma, quien también se le vio eufórica y cantando las canciones de Taylor, pero en los videos la más emocionada es la actriz mexicana que bailó, cantó y disfrutó todo el concierto.