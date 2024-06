El supuesto dardo de Rosalía a Karol G tras acusaciones de plagio por parte de la colombiana

Karol G ha quedado envuelta en criticas luego de lanzar un adelanto de su nueva canción ‘Si te hubiera conocido’ al acusarla de haber a Rosalía, por el parecido que aseguran que tiene con su tema ‘Despechá’ por lo que ahora usuarios aseguran que la española le ha respondido.

Con ritmos urbanos y de merengue que contagian a cualquier, la llamada Bichota pondrá a bailar a más de uno con su tema, pero no ha escapado de los comentarios negativos que ha recibido, pese al éxito con el que ha contado en los últimos meses con su gira mundial y su disco ‘Mañana será bonito’.

En medio de las criticas y señalamientos, Rosalía ha realizado una particular publicación en redes sociales la cual aseguran que se trata de una indirecta hacia la colombiana.

El dardo que Rosalía le habría lanzado a Karol G

Rosalía usó su cuenta en Instagram tras un buen tiempo sin interactuar con sus seguidores por lo que colgó un carrusel de fotografías y algunas con gestos groseros, además, de acompañarlas de su tema ‘Despechá’, justos en los días en los que es comparada con Karol G.

En Instagram, Rosalía compartió un carrusel de imágenes, haciendo algunas groserías. Lo más curioso de ello, fue que la publicación estuvo acompañada de la canción 'Despecha', justo en los días en que acusaron a Karol G de plagio de dicha canción por su tema 'Si te hubiera conocido'.

Presumiendo su figura, disfrutando entre amigas y sacando el dedo del medio se puede ver a la catalana en su red sociales y ha dividido opiniones entre quienes aseguran que es un dardo hacia su colega y quienes la acusan de haber sido ella la que intentó apropiarse ritmos latinoamericanos.

“Ay, mami, deja de tirar veneno. Te falta mucho, mi reina. Tú no creaste el merengue. Karol no necesita copiarle nada a nadie. Soporta”, “Flow de Rosa nadie puede”, “Ay par favar😂 nadie se acuerda d esta canción cuando escuchamos a “si antes te hubiera conocido " de Karol 😂😂😂 Nah ambas son buenas pero , honestamente me levanto es con la de Karol 😂 definitivamente es un hit 😂 y esto nunca pasó con despecha”, “ahora resulta que nadie más puede hacer merengue por favaarrr”, “Seamos sinceros, si bien es cierto que Rosalía no creo el merengue y que dicho género es patrimonio Dominicano, 🇩🇴 ella si le aporto al género, en cambio la otra “Gran artista” lo que hizo fue un copy y pega”, han sido los comentarios encontrados entre internautas.

Esta no es la primera vez que acusan a la nacida en Medellín es acusada de hacer plagio, pues incluso su nuevo tema fue comparado con ‘Addicted to you’ de Shakira, también su tema ‘Dont’ be shy’ fue criticado por supuestamente plagiar al artista René Lorente, el sencillo ‘Contigo’ usuarios aseguraban que contaba con notas similares a ‘Bleeding Love’, de Leona Lewis, y la cantante rusa Mila Voyna añadió una acusación más a su tema ‘Pégate’.