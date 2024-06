El tierno gesto del príncipe William con su suegra que enterneció al público

El Príncipe William demostró una vez más su caballerosidad al asistir a su suegra, Carole Middleton, durante un pequeño percance con su zapato en el evento de carreras Royal Ascot. La madre de Kate Middleton, Carole, tuvo un problema cuando su tacón se atascó en el césped y se salió del pie. Sin perder tiempo, el Príncipe William tomó la mano de su suegra y la ayudó a colocarse de nuevo el zapato, ambos riendo por la pequeña incidencia en el vestuario.

Este gesto no es nuevo para el Príncipe William, quien en 2013 ya había utilizado la misma maniobra para ayudar a Kate Middleton cuando su tacón se atascó en una rejilla durante el desfile del Día de San Patricio de los Irish Guards. En aquella ocasión, el Príncipe sostuvo el brazo de su esposa para apoyarla mientras ella solucionaba el problema.

El evento de Royal Ascot también contó con la presencia de otros miembros de la familia real británica, incluidos la Princesa Beatriz, la Princesa Eugenia, Zara y Mike Tindall, quienes se reunieron con Carole y su esposo Michael en el Royal Box para disfrutar de las carreras.

Carole Middleton, de 69 años, lució un elegante vestido azul claro con un sombrero a juego, evocando uno de los memorables looks de verano de su hija Kate. Esta aparición pública marca el regreso de los Middleton después de que su hija mayor anunciara su diagnóstico de cáncer.

Aunque Kate Middleton hizo su primera aparición pública desde el anuncio de su diagnóstico en Trooping the Colour, celebrando el cumpleaños oficial del Rey Carlos, no asistió a Royal Ascot. Fuentes del palacio enfatizaron que su aparición en Trooping the Colour no indica un retorno completo a la vida pública, ya que continúa priorizando su salud. La solidaridad y el apoyo familiar han sido fundamentales para Kate Middleton durante su tratamiento y recuperación, con su familia mostrando un fuerte respaldo mientras enfrentan juntos este nuevo desafío.