Christian Nodal le había propuesto matrimonio a cantante colombiana

Desde hace unas semanas, los nombres de Chrstian Nodal y Ángela Aguilar se han vuelto los más populares luego de anunciar que estaban en una relación sentimental a solo un es de que el mismo Nodal confirmara que se había separado de la cantante Cazzu, con quien tuvo una hija llamada Inti. A solo días de esta polémica surgió la teoría de que Ángela se encontraba embarazada y que se habrían casado con nodal en Italia, luego de que el maquillador de la mexicana revelara una fotografía de ella con el “Mrs Aguilar”, como generalmente se le llama a las novias cuando están a punto de llegar al altar.

¿A qué cantante colombiana le propuso matrimonio Christian Nodal?

En medio de una entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ Shaira contó su historia de amor con Christian Nodal, llegando a confesar el pacto de compromiso que se habían hecho hace unos años atrás y llegar al altar “Al principio hablamos mucho y con él habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Nosotros hablábamos y teníamos mucha química”.

Pero también contó las razones por las cuales dicha relación no tuvo ningún futuro “A él le gustan mayores y a mí también me gustan mayores, ahí está el problema (...) Me parecía un niño muy simpático y ya, pero no pasó nada más allá”. Así que parece ser que el cantante mexicano no desaprovecha su oportunidad para conquistar a alguna que otra mujer que se encuentre dentro de la industria musical así no sean mexicanas.