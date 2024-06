Ángela Aguilar justifica sus acciones con este detalle, pero terminó por indignar más

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo un tema que tiene a todos sorprendidos y es que si bien ambos han conquistado corazones de forma individual con su talento y carisma, ahora están siendo criticados por la forma en la que se dieron las cosas.

Las especulaciones de que entre ellos había “algo más” que amistad surgieron tras el anuncio la separación del intérprete y Cazzu, madre de su hija. Y aunque de principio no hubo declaraciones, las pruebas fueron más contundentes cuando Ángela fue vista usando accesorios del cantante. Finalmente, la revista ¡Hola! confirmó la relación en una exclusiva.

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, compartió Ángela. Por su parte, Nodal expresó: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia”.

Posterior a esto, la pareja no tuvo reparo en mostrar su amor, dándose un frente a los asistentes del Auditorio Nacional en la Ciudad de México, durante uno de los conciertos que Nodal ofreció. La reacción fue inmediata: mientras muchos fanáticos celebraban la unión de dos grandes talentos, otros no han dejado de criticar y cuestionar el vínculo, así como acusarlos de haberle hecho daño a Cazzu.

Ángela Aguilar se defiente pero termina peor

Ángela Aguilar La cantante ofreció una entrevista en la que respondió al hate que ha recibido (Instagram)

El noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido objeto de una intensa polémica, alimentada por rumores de infidelidades, boda y hasta un supuesto embarazo. En medio de este torbellino mediático, la más joven de la dinastía Aguilar ha optado por “responder” a los ataques de forma “sutil” pero que terminó por indignar más.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo”, señaló la cantante.

Eso sí, Ángela fue muy contundente al desmentir los rumores de boda y embarazo. “No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”.

Christian Nodal y Ángela Aguilar beso en concierto La pareja apareció por primera vez en público después de la confirmación de su noviazgo

Si bien Ángela siempre ha crecido sabiendo que su privacidad es sagrada, la forma en la que intentó responder a quienes la critican terminó haciendo que muchos la señalen más de “sobrebia” y hasta “perversa”. Y es que mientras algunos le recuerdan que la forma en las que las cosas con Nodal se han dado, ella dio a entender que no siente culpa o vergüenza alguna y al contrario, se justificó.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, sentenció Ángela.

Las palabras de la cantante hicieron reaccionar a internautas indignados que coinciden con que la edad no justifica sus acciones. “NADA tiene que ver la edad con los valores, respeto y las buenas costumbres. Romper 1 familia, andar con un recién separado y meterte con el hombre de una conocida NO SE HACE”. “No se puede justificar por la edad”. “Ajá pero a los 20 años ya deberías tener buenos valores claros”, expresan internautas.