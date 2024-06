“Se están quitando las ganas”: Los apasionados besos de Nodal y Ángela Aguilar por los que la llaman “ilusa”

Ángela Aguilar y Christian Nodal son la pareja del momento, aunque no de la manera más positiva, sino todo lo contrario pues son muchas las criticas que han recibido tras hacer pública su relación a solo semanas de conocerse la ruptura del ranchero con Cazzu.

El cantante ha sido tildado de “infiel”, mientras que la hija de Pepe Aguilar como la “amante”, pero aunque son muchos los señalamientos en contra que han recibido ellos han presumido en varias oportunidades lo enamorados que están.

Presuntamente la pareja habría llegado al altar durante su más reciente viaje a Italia o estarían organizando el gran evento luego que Nodal fuera captado en tiendas de vestidos de novia.

El video de los apasionados besos entre Nodal y Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar ya no ocultan su amor por lo que se han dejado ver juntos en cada uno de los conciertos que ha ofrecido el intérprete en donde incluso lo han presumido en el escenario mientras cantan juntos su tema ‘Dime cómo quieres’ el cual grabaron en 2020.

Ahora durante el más reciente show de Nodal en Machala, Ecuador, la pareja no dudó en darse muestras de afecto con apasionados besos, que fueron captados y publicados al punto de convertirse en viral al tratarse de la pareja más comentada del momento.

Aunque en las imágenes se pueden ver lo enamorados que están, muchos aseguran que su relación no durará mucho por lo que vaticinan un fugaz romance tal y cómo sucedió con Cazzu y Belinda.

Algunos internautas se han dedicado en advertir a Aguilar sobre la inestabilidad emocional de la que acusan a su pareja, por sus antiguas relaciones y los comentarios en rechazo no han faltado.

“Calentura en un tiempo me avisas el no se enamora e aún inestable ya verán y ella una chiquilla sin valores morales”, “Ellos lo que está quitándose las ganas que se traían”, “Deberá correr mucha agua ojalá el no la lastime y no la esté usando”, “Quien sabe cuanto dure ese cambia de novia como de zapatos”, “Salió bien ilusa y traicionera Ángela”, “Tres meses dura el primer amor la miel y luego ya miraremos”, han sido algunos de los comentarios.

Hasta el momento, Ángela se ha encargado de ignorar las habladurías para vivir a plenitud su relación y han sido los videos durante sus salidas los que han delatado lo feliz que se encuentran.