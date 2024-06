¿Desde cuándo se conocen Nodal y Ángela Aguilar? Así es su historia de amor

La relación entre los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue en el tapete, y desde este fin de semana, dio un nuevo matiz, con el dato de que supuestamente, ya se casaron en una ceremonia secreta en Roma, donde solo estaban los familiares de ella y algunos amigos muy cercanos.

Pero ¿Cómo inició esta historia de amor entre Nodal y Ángela Aguilar? Los artistas se conocieron en el 2018 cuando el padre de ella, Pepe Aguilar invitó al actual intérprete de ‘De los besos que te di’, a acompañarlas en su gira Jaripeo Sin fronteras. Fue así como Nodal, en ese tiempo de 20 años, comenzó a compartir escenario con Ángela, quien ese entonces, tenía 15.

Christian Nodal El hermano de Ángela Aguilar delató lo que piensa del cantante (Youtube)

Fue así, como los cantantes se hicieron no solamente compañeros de gira, sino también amigos. El pasado 10 de junio, cuando Hola publicó que Ángela anunció su noviazgo con Nodal, ella dijo que “no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”. Estas palabras hacen ver que muy probablemente en ese tiempo nació la atracción de ambos, pero aún no se sabe exactamente en qué momento.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en ‘Dime cómo quieres’

Los rumores de una historia de amor entre Christian Nodal y Ángela Aguilar comenzaron en el 2020 cuando grabaron la canción ‘Dime cómo quieres’. En ese momento, él era novio de Belinda, por lo que se comentó que ella se puso celosa por la química que había entre él y la hija de Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Youtube (Youtube)

El tema habla de un joven que le pregunta a una chica cómo quiere que la cortejen. “Todo empezó cuando te vi pasar, sentí algo tan bonito que no sé explicar, tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿Cómo estás?”, cantaba él, mientras que ella entonaba: “Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas no te alcanza pa’ poderme conquistar No soy de esas facilitas, como aquellas muchachitas con las que yo siempre te he mirado andar”.

Aunque en diversas entrevistas, cuestionaron a Ángela sobre una posible relación con Nodal, ella siempre lo negó, aseverando que solamente eran amigos. Esta amistad, siempre la vociferó, incluso cuando él ya estaba en una relación con la también cantante Cazzu, a quien llegó a felicitar por su embarazo.

Incluso, el empeño de Angela de siempre mostrarse únicamente como una amiga, fue aprovechado como meme por parte de usuarios en las redes sociales, principalmente en base a un video donde ella contó en entrevista cómo lo felicitó a él y a Cazzu por su bebé, afirmando que ahora sería tía.