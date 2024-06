Belinda se hace arreglito estético que nadie notó en medio de polémica de Nodal y Ángela Aguilar

Belinda decidió hacerse un retoque estético mientras su ex prometido, Christian Nodal, continúa sumergido en el ojo del huracán debido al anuncio de su relación con Ángela Aguilar a pocas semanas de haber terminado su romance con Cazzu, con quien tuvo una hija que aún no cumple ni un año.

PUBLICIDAD

Según la información de Kadri Paparazzi, la cantante se habría hecho un mini lifting facial. Los periodistas del canal de Youtube destacaron, que desde que Belinda grabó el videoclip de “300 Noches” junto a Natanael Cano, no se ha recogido el cabello y ha procurado cubrirse la orejas con el mismo, en pro de ocultar la marca que le dejó el procedimiento.

Esta operación no implica mayor riesgo y el efecto puede durar hasta diez años.

¿Qué es un mini lifting facial?

Un mini lifting facial es un procedimiento estético que pretende reducir el impacto de la edad en el rostro. La piel se estira y los músculos se tensan para disimular las arrugas y flacidez. De esta manera, se obtendrá un aspecto rejuvenecido.

¿Belinda con baja autoestima?

Los comunicadores, también sugirieron que la intérprete de “Luz sin Gravedad” tiene la autoestima baja, haciendo referencia a un post de Instagram en el que en una serie de fotos, como descripción colocó “Hoy me sentí bonita”, insinuando que Belinda no suele sentirse bonita, aún siendo reconocida como una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo en México.

En los comentarios de dicha publicación, se puede leer a sus fanáticos y a otras celebridades dándole ánimo: “Siempre está bonita, Beli”, “Belinda, tú eres reina siempre”, “¿Hoy? Siempre”, “Ganando como siempre”.

Además, los miembros de Kadri Paparazzi señalaron el atractivo físico de la actriz, asegurando que no es necesario que se someta a más tratamientos estéticos: “Belinda se hizo un mini lifting, no sé para qué, estás hermosa, no lo necesitas. Pero bueno, se respeta, es tu lana, es tu cuerpo y pues dale”.