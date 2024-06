Wendy Guevara revela sus planes para ser madre: “No ocupo de un hombre”

Recientemente, en una aparición en el programa “Desiguales TV”, Wendy Guevara reafirmó sus deseos de convertirse en madre en el futuro, e incluso, reveló cómo lo logrará. Asimismo, admitió que no le importaría ser mamá soltera, ya que “no ocupa de un hombre”.

Wendy Guevara fue invitada especial en el programa de Telemundo “Desiguales TV”, donde admitió que aunque por el momento está enfocada en su carrera en el mundo del espectáculo, no descarta la idea de convertirse en madre en el futuro.

También, aclaró que al ser mujer trans, no puede embarazarse, pero sí puede embarazar a otra mujer, por lo que podría tomar la opción de un vientre en alquiler para lograr su meta.

“Yo cuando tenga más edad. Yo sé que esto es una responsabilidad muy grande, pero yo creo que cuando tenga más edad sí me gustaría tener una bebé”, explicó tras ser cuestionada sobre si le gustaría rentar un vientre.

Wendy Guevara “no ocupa de un hombre”

Continuando con el tema de su maternidad, la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México” destacó que no necesita de una pareja para cumplir su sueño de convertirse en mamá: “Aunque sea que esté yo sola, no ocupo de un hombre”.

Para concluir con el tema, la creadora de contenido reiteró sus deseos de tener una hija en el futuro, sin importarle ser madre soltera: “No ocupo de un hombre, creo que yo sería madre soltera. Bueno, pero por ejemplo, como las chicas trans como yo que no podemos tener, o sea, puedo yo embarazar a alguien pero no a mí embarazarme entonces sí siento que sí me gustaría”.

Los internautas apoyan a Wendy

En los comentarios del fragmento de la entrevista a Wendy en el programa de Telemundo, se puede leer mensajes de apoyo hacia la influencer: “Wendy sería una gran madre”, “Sería muy buena mamá”, “Ella sería una madre adorada”, “Ella sería una persona muy responsable y amorosa”.