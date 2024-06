Éstas han sido las mejores películas y series en Netflix de enero a junio 2024

Netflix sigue siendo el rey indiscutible del streaming, ofreciendo una mezcla de contenido que ha capturado la atención de millones de suscriptores en todo el mundo. Con una amplia biblioteca que abarca desde dramas coreanos hasta thrillers de acción y emocionantes reality shows, la plataforma ha demostrado una vez más su capacidad para producir y distribuir contenido de alta calidad que resuena con audiencias globales.

En los primeros seis meses de este año, de enero a junio, el Top 10 de Netflix ha presentado una variedad de series, películas y reality shows que han dejado una marca indeleble en los espectadores. Este periodo ha sido testigo de esperados lanzamientos y sorpresas inesperadas que han dominado las listas de popularidad y generado conversación en redes sociales. Así que aquí te mostramos algunos de los mejores títulos que si no has visto, es momento de que lo hagas ahora (y si ya lo hiciste, no estará de más repetir).

Mejores series y películas de enero a junio 2024

Avatar: La leyenda de Aang

Avatar, la leyenda de Aang Una historia de amistad, redención y el equilibrio entre el bien y el mal. (Netflix)

Estrenada en 2005 por Nickelodeon, se destacó por su impresionante animación y narrativa rica que combinaba fantasía, aventura y mensajes profundos de amistad. Ahora, Netflix apuesta por una versión live-action con un enfoque más dramático y maduro, manteniendo momentos emocionantes y conmovedores. Esta nueva versión es fiel a la original pero no una réplica exacta. La historia sigue a Aang, un niño de 12 años con la capacidad de controlar los cuatro elementos, quien debe entrenarse para convertirse en el próximo Avatar.

Good Grief

Esta cinta de Dan Levy, en su debut como director, aborda el tema del duelo algo con lo que muchos resuenan. La historia sigue a un hombre que llora la pérdida de su marido mientras sus dos mejores amigos lo ayudan en su viaje de dolor y aceptación de modo que no solamente nos muestra el proceso de dolor y tristeza por la que atraviesa sino también la importancia de contar con una red de apoyo.

3 Body Problem

3 Body Problem Series de misterio que te engancharán (Netflix)

Ésta ha sido una serie que ha desatado todo tipo de opiniones pero que vale la pena ver para que juzgues por ti mismo. Basada en una trilogía del novelista chino Liu Cixin, ‘3 Bodyu Problem’ centra su historia en la China de los años 60, donde la fatídica decisión de una joven “resuena a través del espacio y el tiempo hasta el día de hoy”. Se trata de una producción que corre a cargo de los creadores de Juego de Tronos, por lo que la tensión está asegurada.

“Cuando las leyes de la naturaleza se desmoronan inexplicablemente ante sus ojos, un grupo muy unido de científicos brillantes une fuerzas con un detective poco ortodoxo para enfrentar la mayor amenaza en la historia de la humanidad”, reza la sinópsis oficial.

The Asunta Case

La serie de thriller investigativo “El Caso Asunta”, protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa, narra el impactante caso real de Asunta Fong Yang, una niña adoptada por Rosario Porto y Alfonso Basterra en 2001. En 2013, Asunta fue encontrada muerta, y sus padres, quienes habían reportado su desaparición, fueron arrestados por su asesinato. Dirigida por Carlos Sedes y Jacobo Martínez y creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea, la serie explora el oscuro misterio detrás de la desaparición y muerte de Asunta, revelando los secretos ocultos de la familia Basterra-Porto.

The Signal

The Signal La serie de ciencia ficción que está llamando la atención en la plataforma (Netflix)

Una serie alemana de ciencia ficción que combina misterio y suspenso desde el primer episodio. La trama sigue a Paula (Peri Baumeister), una astronauta en la Estación Espacial Internacional, en una misión financiada por Mudhi (Sheeba Chaddha), un multimillonario obsesionado con encontrar vida extraterrestre. Tras meses en el espacio, Paula regresa a la Tierra, pero desaparece sin dejar rastro antes de reunirse con su familia. Su esposo Sven (Fitz) y su hija Charlie (Bennett) deberán desentrañar el misterio para encontrarla.

Parasyte: The Grey

‘Parasyte: Los grises’ de Netflix está directamente vinculada al manga ‘Parasyte’, de Hitoshi Iwaaki. Desde su llegada a la plataforma, se ha convertido en una de las producciones más emocionantes de 2024 al combinar el genio del director Yeon Sang-ho para inyectar una buena dosis de terror.

Esta serie de seis episodios ha resultado ser una excelente opción no sólo para los amantes del anime que buscan una adaptación fiel y de calidad de acción en vivo, sino también para aquellos interesados en una serie de terror que se aleje de los típicos temas de zombis.

The Tearsmith

The Tearsmith Producciones italianas que te encantarán (Netflix)

La película es una adaptación del bestseller homónimo del autor italiano Erin Doom, centrada en la escalofriante historia de romance entre Nica y Rigel, dos huérfanos adoptados por la misma familia. Mientras Nica es descrita como ingenua e inocente como una mariposa, Rigel es comparado con la volatilidad de un lobo. Aunque Nica desconoce los sentimientos de Rigel, él ha albergado un amor eterno por ella desde que eran niños en el orfanato. A pesar de su temor hacia la naturaleza agresiva de Rigel, Nica se siente intrigada por su vulnerabilidad oculta, lo que comienza a crear un vínculo entre ambos, a pesar del obstáculo de ser considerados hermanos.

Bridgerton 3, parte 1 y 2

Bridgerton Ésta ha sido una de las temporadas más exitosas de la saga (Netflix)

Desde su debut, ‘Bridgerton’ ha sido una de las series más vistas y ahora, su tercer entrega, dividida en dos partes, ha sido un éxito rotundo. Ésta se enfoca en el romance de Penélope Featherington (Nicola Coughlan) y Colin Bridgerton (Luke Newton), desviándose del órden establecido por los libros de Julia Quinn en los que se basa. La producción decidió saltarse el tercer libro para contar esta historia, dejando claro que la serie está forjando su propio camino.

Under Paris

El thriller que ha puesto a todos a temblar. Under Paris se ha convertido en un éxito mundial en streaming y ya se sitúa entre las más vistas, ocupando un espacio intrigante entre clásicos como Shark y Sharknado al combinar los sustos por una amenaza bajo el agua con una premisa aparentemente absurda.

Dirigida por Xavier Gens, la trama sigue a una oceanógrafa afligida, interpretada por Bérénice Bejo, junto con un grupo de policías parisinos y activistas medioambientales que descubren que un tiburón asesino ha mutado y se ha aventurado miles de kilómetros para establecer su base en el río Sena, listo para acechar a los desprevenidos parisinos.