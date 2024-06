¿Lalo Capetillo Gaytán no celebrará el Día del Padre? Recuerda oscuro pasado de Eduardo Capetillo

Reporteros del programa “De Primera Mano” abordaron a Lalo Capetillo Gaytán previo al concierto de Eduardo Capetillo en el que fue invitado especial. En la entrevista, el joven cantante habló sobre su emoción respecto a la presentación que se aproximaba, y también confesó sus planes para el Día del Padre.

“Pues quién sabe, no sé, pero ahí algo se nos ocurrirá”, fue la respuesta que dio Lalo Capetillo Gaytán cuando fue cuestionado sobre su agenda para el día del padre. Después aseveró que el Día de las Madres es más importante: “Yo creo que el Día de las Madres (es más importante) que el Día de los Padres”.

Lalo Capetillo Gaytán habla del distanciamiento con su padre

“Por ahí relatabas hace tiempo que tuviste un cierto distanciamiento con Eduardo pero esto ya quedó en el pasado”, mencionó el reportero, a lo que el entrevistado contestó: “Sí, sí nos queremos mucho”. Después, admitió sus sentimientos hacia su padre: “Lo adoro”.

Asimismo, confesó que mantiene una relación más cercana con su mamá, Biby Gaytán: “Claro. Yo escucho mucho lo que me dice mi mamá, porque siempre me dice ‘Prepárate’. Yo la veo cómo es una mujer que se prepara, que todo el tiempo está con esta hambre, con estas ganas. Entonces, veo mucho ese ejemplo y ahí me agarro mucho de ese ejemplo”.

¿Qué problemas tuvieron Lalo Capetillo Gaytán y su papá Eduardo Capetillo?

En una emisión de “Juego de Voces”, programa en el que ambos participaron, Eduardo Capetillo aprovecha los reflectores para pedirle perdón públicamente a su hijo por los años de ausencia derivados a sus adicciones: “Quiero pedirte perdón por tantas ausencias, yo creo que no hay nada peor que estar, sin estar. Las adicciones a mí me rebasaron en su momento, las sustancias lo que hacían es que me ayudaban a no sentir, y pues derivado a eso, es que estaba ausente y el tiempo no lo puedo recuperar”.

De la misma manera, Lalo Capetillo Gaytán respondió: “Eres muy duro contigo mismo. Creo que no estaría cercano a estar donde estoy si no fuera por ti”.