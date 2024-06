Jennifer Lopez estaría “desesperada” por salvar la relación con Ben que ya lo deja hacer esto que tenía prohibido

Jennifer Lopez y Ben Affleck han pasado de ser la pareja que nos hizo creer en las almas gemelas a convertirse en una de las más polémicas, envueltas en constantes cuestionamientos sobre su dinámica. Desde que retomaron su relación en 2021 y se casaron en 2022, Lopez y Affleck han estado bajo el escrutinio público, mostrando su mejor cara siempre. Sin embargo, recientes especulaciones sobre una posible ruptura han acaparado los titulares.

En las últimas semanas, ambos han dado señales de una crisis, con apariciones en solitario en eventos y paseos familiares, la ausencia de sus anillos de matrimonio, y rumores de que Affleck se ha mudado de la casa que compartía con J.Lo.

En medio de esta situación, la ‘Diva del Bronx’ anunció la cancelación de su residencia en Las Vegas para “atender a su familia”. Sin embargo, según un informe de Page Six, el venue que albergaría los 90 conciertos programados para 2025 temía una baja venta de entradas. Además, el rechazo del público hacia sus películas Atlas y This Is Me...Now: A Love Story han llevado a algunos expertos a sugerir que la crisis con Affleck podría ser una táctica publicitaria para desviar la atención.

La confusión ha aumentado ahora que Ben y Jennifer han hecho apariciones juntos luciendo sus anillos de matrimonio y hasta dándose muestras de cariño. Ahora ha surgido una nueva pista que tiene a los fanáticos convencidos de que están separándose, y esta vez tiene que ver con su opulenta mansión de 60 millones de dólares, la cual ha aparecido en catálogos de inmobiliaria.

Jennifer Lopez estaría desesperada

Mientras algunos acusan a J.Lo de fingir una crisis para desviar la atención de lo que llaman “la caída de su carrera”, otros afirman que en verdad las cosas no estámn bien y que ella está haciendo todo por salir adelante.

Según los informes del Daily Mail, la Diva del Bronx estaría “dispuesta a hacer cualquier sacrificio, incluso dejar de ser J.Lo” y “atenuar su brillo”. Un a fuente cercana afirmó: “Ella no quiere divorciarse. No quiere terminar como Madonna: sola a los 60 años. No puede soportar la idea del fracaso”.

Jennifer Lopez La pareja ha sido acusada de mentir sobre su ruptura (Phillip Faraone/Getty)

El informe también señaló que las entradas se habían agotado en un 78 por ciento después de una lucha inicial para venderlas, y una fuente dijo: “Si [ella] hubiera hecho esto [la cancelación] desde el principio, entonces se habría tratado de la venta de entradas que empezó lenta, pero no es así”.

La artista que aseguró en un comunicado estar “desconsolada y devastada”, hizo el anuncio de la cancelación de su gira la semana pasada, y los representantes de Live Nation culparon de su paso atrás a pasar tiempo con “niños, familiares y amigos cercanos”.

Por si fuera poco, las fuentes aseguraron al Daily Mail que Jennifer ha estado “bajando el tono para tratar de mantener el matrimonio” y que incluso está dejando a Ben Affleck fumar, algo que le había prohibido cuando se casaron. “Ella no abandonará esta relación”, sentenció.

En redes sociales, internautas han señalado que es evidente que ser una mujer tan “poderosa e independiente” le “está costando caro” a la cantante. “Se está divorciando. Ser una mujer independiente y bella le ha salido caro. Los hombres no soportan eso. Sorry Jen. Cada mujer famosa que ha tenido éxito en su matrimonio ha tenido que renunciar a sus sueños”, expresó una usuaria en redes sociales. “Jennifer Lopez no pensó que ser una mujer demasiado independiente le costaría caro. Por eso los hombres no le aguantan el paso y se cansan de ella”, plasmó otra.