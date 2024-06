El desgarrador testimonio de Anitta al confesar que fue víctima de abuso sexual cuando era una niña

Con una extensa gira por los Estados Unidos y buena parte de América Latina, Anitta lidera una zona de las carteleras musicales del mundo, con su inigualable estilo. La cantante brasileña domina cuánto escenario se le pase por delante con su imponente presencia.

PUBLICIDAD

Actualmente está en el foco de atención por supuestamente estar relacionada sentimentalmente con uno de los cantantes mexicanos más famosos del momento, Peso Pluma. Los reflectores la apuntan por estar en un gran momento y ella aprovecha la situación para crear conciencia sobre un tema delicado, pero muy real en la actualidad: el abuso sexual a menores de edad.

Anitta confesó haber sido víctima de este hecho, cuando eran tan sólo una niña, con un desgarrador testimonio en el que cuenta cómo ha sobrellevado la situación desde entonces.

“Yo tenía 14 o 15 años cuando fui abusada sexualmente y esto me hizo cambiar mi persona totalmente, fue ahí cuando yo inventé mi segunda personalidad, Anitta”, dijo la cantante brasileña, según reseña Milenio.

“Yo era muy ingenua antes y cuando esto pasó yo pensaba que, si tuviera otra personalidad, eso no me debería de pasar. Porque yo me pondría de tal manera que ningún hombre tendría el coraje de hacer esto conmigo. Yo hice este personaje que de verdad muchos hombres tienen miedo. Creé a Anitta como un alter ego para sobrevivir a todo esto”, relató Anitta.

“Hoy en día aprendí a abrazar varias cosas, podré mirar atrás y decir que rescaté algo positivo y aprendí muchas cosas. No toda la gente logra salir de una situación traumática y no voy a decir que lo que me pasó fue bueno, pero él no victimizarse y aprender de eso.. gracias vida”, finalizó la intérprete de Veneno.