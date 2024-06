“Muy enferma”: Este sería el real estado de salud de Kate Middleton según los últimos reportes

Kate Middleton se encuentra fuera del ojo público mientras se recupera de su diagnóstico de cáncer, que compartió con el mundo hace varias semanas pero del que no se tienen mayores detalles. Solo el círculo más cercano de la princesa de Gales puede saber cómo se encuentra actualmente, en un periodo de su vida en el que se encuentra recibiendo tratamiento de quimioterapia.

PUBLICIDAD

Esta situación la ha hecho apartarse de sus deberes reales y recibir el acompañamiento de su esposo e hijos, sin embargo, las recientes declaraciones de Lady Colin Campbell han preocupado a los seguidores de la británica.

Kate Middleton se encontraría muy enferma

Según la versión de Milenio, Campbell es la famosa biógrafa de la princesa Diana y autora del libro, ‘Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims’, por lo que se posiciona como alguien con muchos contactos dentro del corazón de la realeza británica.

Es por ello que se han despertado todas las alarmas en torno a Kate Middleton, quien se ha mostrado preocupada por su enfermedad y que reveló que ha afectado profundamente a todos los miembros de la monarquía de ese país.

“Kate Middleton está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa”, expresó, conforme con la misma fuente.

Lo positivo, es que de evolucionar como es esperado, la esposa del príncipe William podría retomar algunos compromisos laborales de cara al final del año. Mientras tanto, se reconoce todo el esfuerzo, la integridad y la dedicación que le ha impreso el hijo mayor de la princesa Diana a su rol.

“Los británicos son muy conscientes de las circunstancias tan adversas que le está tocando vivir al príncipe William. Lo está haciendo lo que podría hacerlo cualquier persona en su lugar”, finalizó.