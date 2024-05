Se destapa la verdad detrás del mensaje de Nodal para detener el odio a Cazzu: Maryfer Centeno lo analiza

En una reciente aparición en el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante, Maximiliano Lumbia reveló que además de infidelidades, la ruptura de Christian Nodal y Cazzu tiene como motivo el robo que sufrieron en su casa en Argentina, mismo que se dio mientras los artistas se encontraban en París en los desfiles de Givenchy y Balmain, pues este habría sido perpetrado por familiares de la rapera argentina.

PUBLICIDAD

De esta manera, el intérprete de “Botella tras Botella” realizó un comunicado por medio de su cuenta oficial de Instagram, en el que llamó a detener el odio a su ex pareja: “Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija”.

Maryfer Centeno analiza el mensaje de Christian Nodal

La grafóloga y tiktoker, Maryfer Centeno, analizó frente a sus más de 3.5 millones de seguidores la historia en Instagram del cantante y aplaudió su manera de dar la cara: “Increíble Nodal, de verdad que está actuando como hombre y como padre de familia. Con una gran responsabilidad, estamos ante una persona que es reflexiva”.

Además, estudió la escritura y la firma de Nodal: “La firma de Christian Nodal es absolutamente reflexiva, porque es una persona que es analítico, es observador, se fija en los pequeños detalles, es una persona estructurada, una persona perfeccionista, es exigente consigo misma y creo que todo esto que refleja su firma se ve claro en este mensaje de Instagram, donde está marcando límites, donde no está pidiendo otra cosa más que respeto”.

“Que bueno que haya personas que den la cara y que marcan estos límites, que creo que son importantísimos”, concluyó.