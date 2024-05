“Parece un florero y hasta se le ven los rollitos”, el look de Selena Gómez que desató las críticas en redes

Selena Gómez es una de las actrices y cantantes más famosas y exitosas, y aunque se ha convertido en un icono de la moda, a veces sus looks decepcionan.

La famosa presume su figura en vestidos, faldas, jeans, todo tipo de prendas que están de moda y que ella luce con elegancia, pero recientemente fue criticada por un look en específico.

El look de Selena Gómez que desató las críticas en redes

Selena Gómez se encuentra grabando la nueva temporada de la serie Only Murders in the Building en Nueva York, y fue captada llevando un vestido que a muchos no gustó.

La famosa llevó un vestido midi de manga cherie amour puff fucsia de Rebecca Vallance que tiene mangas cortas, es ajustado en la cintura y es extravagante.

Sin embargo, a muchos no les gustó y aseguraron que no beneficia su figura y que debería cambiar a su estilista para que se vista mejor, e incluso llegaron a mencionar que parece “influenciada por su novio”, quien es criticado también por sus looks.

“Creo que se está dejando llevar por el estilo del novio”, “hasta se le ven los rollitos”, “ay no pero qué es eso, parece un florero”, “no Selena por favor tan linda que eres, vístete mejor”, “pero deberías cambiar de estilista urgentemente para que te veas mejor”, “siempre vistiéndose rara y como abuela”, y “por favor antes te vestías súper bien, ahora eres súper aburrida, como que Benny te está afectando”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Sin embargo, se trata de un vestido lujoso de marca y que tiene un precio de 720 mil dólares, y que al parecer solo era para su papel de Mabel Mora en la serie.

Pero, no es la única vez que la critican por sus looks, durante su estancia en el Festival de Cine de Cannes, también fue atacada por algunos atuendos que llevó, como la falda blanca y blusa de mangas largas tejido, con el que dijeron que lucía como “abuelita”.

A pesar de las críticas, Selena se muestra feliz y segura con cada look que lleva y deja claro que se siente bien con su estilo, aunque a los demás no les guste.