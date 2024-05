“Deja de presumir y ve a cuidar a tu hijo”, las fotos de Cynthia Rodríguez que desataron indignación en redes

Cynthia Rodríguez es una de las conductoras más famosas de México, que decidió retirarse de la televisión un tiempo para dedicarse a su familia, su esposo Carlos Rivera y su hijo León.

Ya han pasado nueve meses desde que dio a luz a su hijo León y a través de las redes la famosa ha dejado ver algunos momentos de su maternidad, así como otros en los que se está ejercitando, dedicándose tiempo para ella y tratando de recuperar su figura.

Sin embargo, la famosa ha recibido algunas críticas por algunas de sus publicaciones en redes, y recientemente fue atacada.

Las “perfectas” fotos de Cynthia Rodríguez en Instagram que molestaron a sus seguidores

Este martes, Cynthia Rodríguez compartió unas fotos en las que se veía en un restaurante, sentada en una mesa, con un look elegante y moderno.

La mexicana llevaba un look de jeans, blazer naranja y tacones morados, con el cabello suelto y con ondas, lentes, y una bolsa, y posaba sonriendo.

“1. Estaba a punto de ordenar un café. 2. Esperando a mis amigas. 3. Se me había olvidado tomarme foto y me senté en la mesa saliendo del restaurante”, fue el mensaje que dejó en sus fotos, que desataron indignación y una ola de críticas de inmediato por mostrarse “perfecta” y como si no tuviera “deberes ni hijo”.

“Haz algo productivo ...cómo mamá hacemos mil cosas en el día ...no solo tomarnos fotos”, “ya deja de presumir y ve a cuidar a tu hijo que parece que no lo haces”, “presumida, se da la gran vida gracias al Carlos Rivera porque ella no hace nada”, “No es a fuerza tampoco eh, que mujeres tan vanidosas estas”, “no se para qué quieren hijos si después ni los cuidan”, y “esta siempre se muestra perfecta y el hijo ni pendiente”, fueron algunos de los crueles comentarios que recibió.

Cynthia Rodríguez La conductora mexicana fue criticada por estas fotos en redes (@cynoficial/Instagram)