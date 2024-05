Anuncian una película live action de 'He Man' y este actor será el encargado de interpretarlo

El universo de “He Man” está a punto de cobrar vida nuevamente, y esta vez en formato live action. Nicholas Galitzine, conocido por sus papeles en exitosas comedias románticas como “The Idea of You” y “Red, White & Royal Blue”, ha sido elegido para interpretar a He-Man en la esperada película de acción que será producida por Amazon MGM y Mattel Films.

La noticia ha generado gran expectación entre los fanáticos de la icónica franquicia de Mattel, que se introdujo originalmente en 1982 con una popular línea de figuras de acción. Un año después, la serie animada “He-Man and the Masters of the Universe” se estrenó y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, estableciendo una base de seguidores que perdura hasta hoy.

La película, dirigida por Travis Knight, conocido por su trabajo en “Bumblebee”, será una reimaginación del clásico enfrentamiento entre el heroico He-Man y el malvado Skeletor. Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen en secreto, se espera que la cinta mantenga la esencia y los elementos épicos que hicieron famosa a la serie original.

El guion está siendo trabajado por Chris Butler, con contribuciones previas de David Callaham, Aaron Nee y Adam Nee. “Estamos encantados de dar vida a los queridos ‘Masters of the Universe’ y no podríamos estar más emocionados de anunciar al inmensamente talentoso Nicholas Galitzine como nuestro He-Man,” expresó Julie Rapaport.

“Uniéndonos con el director Travis Knight, Mattel y Escape Artists, esta reintroducción del personaje y su universo será una película épica que deleitará a las audiencias desde aquí hasta Eternia.” Concluyó Rapaport, quien es jefa de producción y desarrollo.

Los fans de “He man” finalmente podrán volverlo a ver en el cine

La producción del film está a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal y Steve Tisch de Escape Artists, junto a Robbie Brenner de Mattel Films. Después de varios intentos de desarrollo en Sony y Netflix, “Masters of the Universe” se estrenará exclusivamente en cines de todo el mundo el 5 de junio de 2026.

Nicholas Galitzine ha demostrado ser una estrella en ascenso, con una carrera que incluye destacados papeles en “The Idea of You” junto a Anne Hathaway, su capacidad para atraer a millones de espectadores en plataformas como Prime Video lo ha posicionado como una elección ideal para interpretar al Príncipe Adam, el hombre más poderoso del universo.