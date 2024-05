“Muy grosera la señora”: exempleada de ‘Hoy’ revela ‘humillaciones’ de Andrea Legarreta, ¿peor que JLo?

Andrea Legarreta vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que, a principios de año, viviera una fuerte polémica con Anette Cuburu quien habría acusado a la ex de Erik Rubín de tener cierto favoritismo en Televisa y no solo eso, sino de terminar con las carreras de algunas personas (incluyéndola).

PUBLICIDAD

Esto no fue todo, pues Cuburu, aseguró que Andrea Legarreta fue infiel a Erik Rubín con un alto ejecutivo de Televisa, y que esta sería la razón por la que la conductora goza de ciertos privilegios en la famosa televisora:

“Yo estuve en ‘Hoy’ hace 16 años, entonces el que alguien esté hablando de mí hace 16 años, de un chisme p*d*rr* que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí, que anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón”.

Sin embargo, el tiempo pasó y con él la polémica, pero fue hace unas horas que distintos medios han comenzado a difundir que Andrea Legarreta habría dejado a una familia sin sustento debido a su explosivo carácter.

Andrea Legarreta Andrea Legarreta (Instagram)

Exempleada de Televisa expone a Andrea Legarreta

Tal parece que la versión de Anette Cuburu se estaría respaldando por el testimonio de una trabajadora de limpieza de Televisa, quien habría señalado a Andrea Legarreta como una persona grosera y prepotente que además provocó su despido en un “arranque de furia”.

Fue en la tarde del lunes 27 de mayo que el programa de espectáculos, Kadri/Paparazzi compartió un video del testimonio de dicha ex empleada, quien denunció un comportamiento agresivo por parte de Legarreta y actitud prepotente cuando no ‘posa’ frente a las cámaras: “En la tele las verás muy bonitas, muy amables, pero son unas personas muy nefastas, groseras, prepotentes”.

La mujer dio a conocer un hecho que se suscitó durante las grabaciones que se preparaban para las vacaciones decembrinas, donde contratan personal extra para dejar material listo y grabado que pueda transmitirse durante esa época, fue entonces que todo sucedió.

PUBLICIDAD

Andrea Legarreta Instagram: @andrelegarreta (Instagram: @andrelegarreta)

Andrea Legarreta provocó el despido de empleada de limpieza ¿Qué pasó?

En el audio difundido por Kadri/Paparazzi, la mujer explicó que trabajaba como empleada de limpieza y que ella se dedicaba a dejar en orden la mesa que utilizaban los conductores, lo que había cumplido tal como se le había indicado excepto por un pequeño detalle, una de las servilletas tenía el apuntador de Andrea Legarreta, mismo que la mujer tiró sin percatarse que el objeto estaba ahí.

“Mi trabajo era tener limpia la mesa donde estaban todos los conductores, mi obligación era limpiar las servilletas, las migajas (...) ya iban a empezar a grabar cuando Andrea Legarreta empezó a gritar: ‘¿dónde está mi chícharo?, pendej*, ¿dónde está mi chícharo?’ y añadió: “Estaba gritando, ‘pendej*’, pero, pues, yo no sabía que se refería a mí, yo pensé que hablaba con los demás, porque así es ella de grosera, de prepotente”.

Luego de que el apuntador fuera encontrado en la basura, la mujer narró que Legarreta enfurecida, exigió que la empleada de limpieza fuera despedida: “Como estaba muy enojada, volteó a ver a la productora y le dijo ‘córreme a esta idiota de aquí’, me sacaron de ahí y literal me corrieron. Traté de defenderme, pero esta señora no permite que uno hable o dé un argumento”.