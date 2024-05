Columnista asegura que J-Lo está “desesperada” porque se aferra a Affleck para evitar la vergüenza

La columnista Cindy Adams describe que Jennifer Lopez actúa de manera desesperada con Ben Affleck. Según rumores, Jennifer López no pasa por un buen momento porque estaría teniendo problemas maritales con su esposo Ben Affleck e incluso se habla de divorcio.

PUBLICIDAD

JLo lucha por no divorciarse de Affleck

Según The New York Post, JLo está “desesperada” por hacer que Ben Affleck siga a su lado, ya que “vergonzoso”. El diario asegura que su vida amorosa no es la única afectada, sino su carrera profesional “porque están apareciendo novatos de 20 años, y ahora produce sus propios proyectos”.

NY Post recalca que sus relaciones sentimentales incluyen a Sean Combs, Marc Anthony, Casper Smart, Cris Judd, Ojani Noa, Alex Rodriguez, Drake y Ben Affleck.

¿Por qué Jennifer Lopez está “desesperada”?

“Ahora está desesperada por fingir que Affleck todavía está feliz con ella. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Ella ha sido exprimida muchas veces”, escribe Adams.

Historia de amor de “Bennifer”

La pareja estuvo involucrada velozmente por primera vez en 2003, sin embargo, Lopez encontró a Marc Anthony y Affleck formó una familia con Jennifer Garner.

Luego de casi 20 años, Lopez y Affleck regresaron y se casaron en dos grandes ceremonias. Según medios de comunicación, Bennifer estaba más estable que nunca, de hecho, viven con los hijos de ambos sin aparente problema.

Los rumores de divorcio iniciaron cuando en la MET Gala de 2024 la actriz llegó sola. Ahora, los rumores siguen creciendo tras la columna escrita por Cindy Adams en el The New York Post.