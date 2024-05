El vestidito blanco de encaje de Cattaleya, la hija de Yailin y Anuel: estos han sido sus mejores outfits

Este domingo se celebró el Día de las Madres en República Dominicana y la rapera Yailin la Mas Viral aprovechó tal importante fecha para compartir con sus seguidores lo agradecida que está con la vida porque su sueño se hizo realidad, ser la mamá de Cattaleya, fruto de su relación con Anuel AA.

En un post que compartió en su red social de Instagram, la ex pareja de Anuel se desbordó de amor por su hija y contó que cuando supo que estaba embarazada le pedía a Dios que fuese una niña, “porque era uno de mis mayores deseo en la vida”.

“Siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo Y que iba a ser niña como siempre se lo pedía, Cuando me llegaron los resultados me puse como loca de la emoción Y le di muchas gracias a Dios por ti”, escribió la rapera dominicana.

Tras meses de rumores, Yailin ‘La más viral’ y el urbano puertorriqueño Anuel AA confirmaron en noviembre del 2022 que iban a ser padres, cinco meses después de haber contraído nupcias, en junio del mismo año. Ese mismo día revelaron al público que tendrían una niña. Cattaleya nació en marzo del 2023 en medio de la separación de la pareja.

Siempre hermosa con vestido de encajes

Las imágenes posteada por Yailin es una sesión donde la pequeña luce un traje hermoso de encaje blanco, representando la perla más bella que produjo su madre, ambas dentro de una ostra.

“Tu eres mi mundo mi luz mi sol, eres lo más importante en mi vida Y eres la bendición de la casa. Cuando te tuve en mis brazos por primera vez, senti un amor tan diferente y tan fuerte hacia ti Que en ese momento sólo me salió gritar, Y aquí estoy mi hija bella para ti Para seguir dándote todo el amor que te mereces, Cattaleya tu mami te ama Y estarás siempre para ti”, destacó la artista.

Pero es que Cattaleya es toda una artista en las redes sociales, pues tiene su propia cuenta en Instagram donde su madre publica fotos de su evolución y de los trajes que luce su bebé.

Cattaleya siempre está de vestido y encajes, al estilo de las muñecas con las que asegura Yailin jugaba de pequeña y que la llevó a soñar con ser madre alguna vez de una hermosa niña.

“Cuando estaba pequeña y jugaba a los mi nenes, cortaba casi todas las ropas que ya no me servían para hacerle ropas nuevas, jjj era una locura siempre quise tener una niña eso era uno de mis mayores deseo en la vida”, expresó la artista dominicana.

A lo deportiva también luce espectacular

Pero no todo es traje elegante como el que usó en su primer cumpleaños que, además de rosado, tenía una falda rodeada de plumas.

El vestidito blanco de encaje de Cattaleya, la hija de Yailin y Anuel: estos han sido sus mejores outfits Cattaleya, la hija de Yailin y Anuel, es toda una modelo (Instagram: @cattleya_guillermo)

También Cattaleya ha pasado de los vestidos de cuento de hadas, conjuntos deportivos con tenis llamativos hasta de falditas de colores pasteles, eso sí, nunca le falta accesorios a la pequeña, collares, pulseras y hermosos cintillos.

“Cattaleya tu mami te ama Y estarás siempre para ti Para cuidarte y amarte y hacerte sentir La niña más feliz del mundo Espero que Dios me dé vida y salud para seguir viéndote crecer te amo feliz día de las madres…”.