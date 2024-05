Galilea Montijo y Andrea Escalona se abrazan en vivo y los usuarios no le creen nada

En la emisión del jueves del programa “Hoy”, revelaron la imagen de la portada que protagonizó Galilea Montijo y Andrea Escalona le dio un abrazo para felicitarla.

Recordemos que en abril explotó la noticia de que ambas conductoras tuvieron un pleito tan fuerte en los camerinos, que casi llegaron a los golpes, pero gracias a la intervención de la productora del matutino, Andrea Rodríguez, eso no llegó a pasar.

Las malas lenguas aseguraron en su momento que la productora se posicionó en favor de su sobrina, Andrea Escalona, lo que provocó que Galilea Montijo se quejara de ello antes los ejecutivos de Televisa y exigiera su despido.

Galilea Montijo no ha vuelto a seguir a Andrea Escalona

Poco después de que se filtrara la pelea entre Galilea Montijo y Andrea Escalona, ambas aseguraron que solo tuvieron una diferencia de opiniones y que eso era normal en la convivencia diaria.

No obstante, Galilea Montijo dejó de seguir a Andrea Escalona en Instagram, por lo que se especula que el pleito sí estuvo fuerte. Así que, si con el abrazo que se dieron, esperaban detener las especulaciones sobre el ambiente tóxico en el programa, los espectadores no se lo creyeron.

Tomando en cuenta que desde entonces los conductores del programa han estado compartiendo imágenes y videos para demostrar que sí se llevan bien, ahora las que se pelearon quieren aparentar que ya están mejor.

Uno de los motivos por el que el público no se tragó la supuesta reconciliación entre Galilea Montijo y Andrea Escalona, es que la primera todavía no le ha devuelto el follow a la segunda, por ende, no todo está bien entre ellas.