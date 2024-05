Recién llegó a Netflix y ya es de las películas más vistas: el thriller de 105 minutos que es furor

Netflix programó el estreno numerosas películas originales para mayo con las que busca entretener a sus millones de suscriptores, pero también el lanzamiento de varias producciones licenciadas.

Entre las cintas que han llegado al catálogo de la plataforma de streaming bajo acuerdo con sus productoras resalta Paranoia , un filme de intriga dirigido por D. J. Caruso que se estrenó en 2007.

Escena de la película 'Paranoia' | (Amblin Entertainment)

Desde su reciente llegada a la biblioteca del gigante para Latinoamérica, el thriller ha estado en el top 10 de películas más vistas en varios países gracias a su historia llena de suspenso desde el inicio.

Ya sea que la hayas mirado o no, si quieres saber más sobre este proyecto, sigue leyendo para conocer los detalles de esta intensa trama que todos están mirando en Netflix en la actualidad.

¿De qué va Paranoia, la película que causa furor en Netflix?

Paranoia (Disturbia, por su título original en inglés) es una adaptación libre de La ventana indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock. La trama, que fue todo un éxito de taquilla, sigue al joven Kale Brecht.

“Después de la muerte accidental de su padre, Kale sigue retraído y preocupado. Cuando arremete contra un profesor bien intencionado pero insensible, se encuentra bajo arresto domiciliario ordenado por el tribunal”, reza la sinopsis oficial compartida por Paramount Pictures.

“Su madre sigue sobreviviendo la situación, trabajando turnos extra para mantenerse a sí misma y a su hijo, mientras intenta en vano comprender los cambios en su personalidad. Las paredes de su casa comienzan a cerrarse sobre Kale mientras se arriesga a ampliar los límites tanto físicos como emocionales de su confinamiento”, continúa el texto.

“Sus intereses se vuelven fuera de las ventanas de su casa suburbana hacia los de sus vecinos, incluida una atracción mutua por la nueva chica de al lado. Juntos, empiezan a sospechar que otro vecino es un asesino en serie. ¿Son sus sospechas simplemente producto de la fiebre de cabaña y la vívida imaginación de Kale? ¿O se han topado sin querer con un delito que podría costarles la vida?”, concluye.

¿Quiénes conforman el reparto de Paranoia?

Paranoia está encabezada por Shia LaBeouf como Kale Brecht. Además del actor, otras estrellas que conformaron el elenco principal fueron Sarah Roemer, Aaron Yoo, David Morse, Carrie-Anne Moss, Viola Davis y Jose Pablo Cantillo.

¿Cuánto dura la película Paranoia?

Paranoia tiene una duración de 105 minutos en total o 1 hora con 45 minutos, un tiempo estándar para un thriller.

¿Qué dijo la crítica de Paranoia?

Además de arrasar en la taquilla, Paranoia recibió reseñas mayormente positivas de parte se los críticos de Hollywood. Peter Travers de la revista Rolling Stone le dio tres estrellas sobre cuatro.

“Caruso mezcla claustrofobia y voyerismo con máxima tensión. (...) Y con una escena, que incluye móviles y cámaras digitales, la peña de YouTube se morderá las uñas. Un tema ‘cool”, dijo.

A. O. Scott de The New York Times opinó que “no hay grandes sorpresas, pero los sobresaltos y las sacudidas están bien medidos, y el tono general es, al mismo tiempo, siniestro y natural…”.

Mientras, Claudia Puig de USA Today la calificó también con tres estrellas de cuatro y aseveró que es “un inteligente y bien actuado thriller de adolescentes servido con algunos sustos de verdad”.

Tráiler de Paranoia