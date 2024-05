Las uñas de Penélope y otros errores en Bridgerton que los fans no perdonan: algunos los defienden

El lanzamiento de la serie de romance histórico ‘Bridgerton’ en Netflix en 2020 fue un éxito instantáneo, cautivando a la audiencia y convirtiéndose en uno de los programas más populares en la plataforma. Cuatro años después, con el estreno de la tercera temporada (la cual ha sido dividida en dos partes) la serie continúa afirmando su lugar en la cima, dejando una huella significativa en la cultura pop.

Desde su debut, ‘Bridgerton’ no sólo ha sido una fuente de entretenimiento, sino también una influencia en las tendencias de moda, inspirando colaboraciones con diversas marcas. Asimismo, ha dado lugar a spinoff como ‘La reina Carlota’, otro de los grandes éxitos de Netflix.

Bridgerton 3 Esto es todo lo que debes saber de los personajes que aparecerán en la tercera temporada (Netflix)

Ambientada en la época de la Regencia de Londres, la trama sigue las vidas de los miembros de la familia Bridgerton durante una época llena de lujuria, intrigas y en la que las familias aristocráticas británicas buscaban alianzas matrimoniales para sus hijos.

Aunque la serie no está basada en una historia real, es una adaptación de la exitosa saga literaria de la escritora estadounidense Julia Quinn. Los personajes y situaciones son ficticios, pero el contexto está inspirado en eventos históricos auténticos del siglo XVIII.

Si bien esto ha sido de conocimiento público, algunos fans se han dedicado a señalar cada uno de los errores o inconsistencias presentes en los episodios.

¿'Bridgerton’ está lleno de errores imperdonables?

Bridgerton 3 Fans han notado inconsistencias en la saga desde las primeras temporadas pero así defienden la serie (Netflix)

En redes sociales como X, la discusión entre los fanáticos de la saga ha estado muy acalorada ahora que se estrenó la primer parte de la temporada 3 y que todos están espera de la segunda, dentro de unas semanas.

“Nadie llevaba sombra de ojos brillante en Regencia”. “Claro, Penelope tiene las uñas recién hechas como si en esa época hubiese gelish”. “Esas son unas bonitas uñas con manicura estilo Regencia, Penelope... ¿quién es tu manicurista? Bridgerton siempre me hace reír con su imprecisión histórica”. “El vestuario de #Bridgerton esta temporada es hilarantemente malo, y no sólo lo digo en el sentido de “no históricamente exacto”. Quiero decir, me estaba riendo a carcajadas ante el absoluto desenfreno de la forma, la proporción y el color en todo momento”. “Realmente desearía que hubieran abandonado el vestido de lentejuelas por Penélope. Normalmente no soy nada estricto en cuanto a la precisión histórica, pero ver las lentejuelas del siglo XXI inmediatamente me sacó de quicio. Las flores bordadas o los destellos habrían sido 50 veces más bonitos”, se lee en X.

Bridgerton 3 Fans han notado inconsistencias en la saga desde las primeras temporadas pero defienden la serie (Netflix)

Además del tema de los vestuarios y la manicura de Penelope, algunos también han señalado que a varios personajes se les nota que llevan balayage o demás tintes modernos.

A eso, hay que agregar el factor de diversidad ya que muchos parecen no aceptar el enfoque inclusivo en el casting, presentando a personas de color en roles destacados dentro de la alta sociedad, incluyendo a la reina Carlota, escudándose en que “no es históricamente correcto”. Ante todos estos señalamientos, fanáticos han salido en defensa de la serie.

En defensa de ‘Bridgerton’, amamos que sea históricamente incorrecta

Bridgerton 3 Fans han notado inconsistencias en la saga desde las primeras temporadas pero así defienden la serie (Netflix)

“¿Quién les dijo que Bridgerton busca ser históricamente precisa?”. “me tienen harta las que se hacen las interesantes quejándose del rigor histórico de bridgertone, si si si laura, ya vimos que penelope trae uñas acrílicas, sabés que más vimos? que la reina trae luces en el peinado y pitbull suena de fondo, reite un rato, no seas tan amargada”. “Me molesta las que se quejan del corset no era asi, a quien le importa??? hay gente de color con títulos nobiliarios y matrimonios interraciales claramente la precisión histórica no es importante”, expresan usuarios de X.

La serie representa un puente entre diferentes razas, aportando un mensaje de inclusión. A pesar de atreverse a romper las “reglas históricas”, sí refleja con autenticidad la dinámica de la alta sociedad y las complejas normas, presiones y dramas que enfrentaban las familias nobles de la época.

‘Bridgerton’ ha redefinido el género de romance histórico, mostrando que estas historias pueden ser inclusivas y resonar con las audiencias modernas. Es decir, es obvio que “Give Me Everything” de Pitbul, no era un éxito musical en aquel entonces pero amamos cómo elevó la temperatura en la escena de pasión desenfrenada entre Penelope y Colin.