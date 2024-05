Ella sería la presunta mujer con la que Jorge Losa le fue infiel a Ferka

La ex pareja no dio detalles de su ruptura.

El amor que nació dentro de La Casa de los Famosos México entre Ferka y Jorge Losa llegó a su fin según ellos mismos han dado a conocer y aunque aseguraron que lo hacían en buenos términos ha aparecido el nombre de una tercera involucrada.

Ahora ha sido una amiga de la actriz la que ha revelado algunos detalles de la pareja que tantas criticas recibió desde sus inicios, pues muchos consideraban que el romance se trataba de una estrategia para mantenerse a flote dentro del reality.

Aunque ambos confirmaron que sí había amor, al parecer el galán español le fue infiel por lo que la amiga de Ferka lo comparó incluso con Christian Estrada, padre de su hijo.

Ella sería la mujer con la que Jorge Losa engañó a Ferka

“Mi amiga siempre ha sido una mujer trabajadora, luchona, chin...ona y disciplinada. Tiene un carácter muy fuerte. Gracias a eso se ha abierto camino en el medio del espectáculo. Lamentablemente, le tocó padecer lo mismo que vivió con Christian Estrada, a quien terminó manteniendo. Jorge también es mi amigo y lo quiero, porque es buena persona. Él vivía solo y se mudó a la casa de Ferka. Al principio todo iba muy bien. Pero, poco a poco, se fueron complicando las cosas”, reveló.

Y es que según la mujer, mientras Ferka encontró distintos proyectos en pantallas, no pasó lo mismo con Jorge, por lo que tuvo que hacerse cargo de su pareja.

“Jorge se volvió muy famoso después de entrar a La casa. Pero no ha tenido tanto éxito y no ha logrado conseguir buenos proyectos. A Ferka le sucedió lo contrario. Ella ya era muy famosa y no ha parado de trabajar en proyectos grandes como MasterChef Celebrity. Mi amiga se cansó de ser la proveedora de los gastos, las vacaciones y hasta resolver las deudas de Jorge”, agregó.

Por si fuera poco, el Albacete fue exhibido como infiel luego que Ferka le encontrara conversaciones con Serrath con quien se habría encontrado cuando estaba estaba dentro del reality de MasterChef.

“Ferka se enteró de la supuesta infidelidad de Jorge. Esa fue la gota que derramó el vaso. Una noche lo cachó escribiéndose con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra. Ferka había recibido una alerta: le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que, mientras ella grababa MasterChef de las seis de la mañana a las doce de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrath y engañarla. Eso es algo que no iba a permitir”, confesó.