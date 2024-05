Nadia Ferreira sorprende con nueva faceta y no es la de madre, ni la de modelo

Hace 11 meses, la vida le cambió por completo la modelo paraguaya Nadia Ferreira cuando se convirtió en madre por primera vez. Ya era el segundo gran sueño que cumplía en menos de cinco meses, puesto en el enero del 2023 se casó con el cantante Marc Anthony y en junio tuvieron al pequeño Marco Antonio.

Ella está enfocada en su vida como madre, pero sin dejar de lado los otros roles que también tiene en su vida, como el de profesional y mujer. Este viernes 17 de mayo, la Miss Paraguay Universo 2021 llegó al restaurante Cielo, en Miami, para celebrar que era la portada de la edición 32 de la revista Imagen que se distribuye en esa ciudad de Florida, Estados Unidos.

La modelo de 25 años lució despampanante como siempre. Llevó un vestido lila de corte asimétrico, bordes en negro con flecos lilas, y escote halter, que combinó con unos zapatos stilettos. Ferreira le dio una entrevista exclusiva al medio de comunicación impreso, en el que reveló una faceta que muy pocos conocen y que está deseosa por explorar y explotarla más.

“Me imagino de varias formas, me considero soñadora, y me pongo metas a corto y largo plazo. Uno de mis deseos es poder alcanzar todos estos anhelos que tengo, feliz con muchos hijos y orgullosa de los logros de su madre”, le expresó a Imagen.

Una modelo multifacética

Todos la conocen como una talentosa modelo y amorosa madre de Marco Antonio, pero pocos saben que también aptitud para la música. Nadia manifestó que la actuación y la música han sido parte de su pasión, por eso se definió como “una caja de sorpresas” y aseguró que “el mundo del entretenimiento vive en mí”.

Aprovechó para soltar que ya está trabajando en su carrera musical, muy probablemente con la ayuda de Marc Anthony. Hace unos dos años, le rindió homenaje a su tierra con una guarania, un ritmo típico de Paraguay. “Ya tengo algunas canciones grabadas: hice un homenaje a mi país y a nuestro idioma. (...) También he grabado una canción pop urbana, pero nunca la he mostrado al mundo”.

Quizá después de esta confesión no se descarta que su voz sea escuchada en al radio y las plataformas digitales de música. No detalló si ella compuso el tema, la interpretó o ambas. Pero, Nadia no solo quiere quedarse con la idea de cantar, porque también quiere adentrarse al mundo de la actuación: “Yo feliz de personificar a quien me toque, me encanta explorar y aprender. e estudiaría absolutamente todo de manera que me pudiera sentir como la persona que estaría representando”, le dijo a la revista.

Sin embargo, Nadia está ahora enfocada en inaugurar en su país el primer centro de bienestar para niños con cáncer, bajo la tutela de Maestro Care Foundation y Fundación Renací, que están bajo la presidencia de su esposo.

Sobre su hijo, quien está próximo a cumplir su primer año de vida, develó que el pequeño Marco Antonio parece que heredó al talento de su padre por la música, ya que cuenta con varios instrumentos musicales con los que le va muy bien.