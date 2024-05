La desconocida foto que Meghan Markle no quiere que el mundo vea: luce completamente diferente

Es tiempo de ser sinceros: es una jugarreta terrible que las fotografías de años atrás vuelvan a circular en las redes sociales, en especial cuando se trata de contrastes muy brutales. Así le ocurrió a la joven Meghan Markle, quien años atrás participó como azafata de concurso.

PUBLICIDAD

La fotografía que Meghan Markle quiere desaparecer: luce irreconocible

Era el 2006 y Meghan hacía sus primeros pasos en la televisión gracias al concurso ‘Deal or No Deal’ (‘Trato no no trato’), en el que los diferentes participantes, algunas veces famosos, debían decidir si aceptaban o no los maletines que sacaban las hermosísimas azafatas. Una de ellas era Chrissy Teigen. Otra, Meghan Markle.

Meghan Markle (NBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal vía Getty Images)

Según cuenta Andrew Morton, a través de la biografía no oficial de la duquesa de Sussex ‘Meghan: una Princesa de Hollywood, una de las celebridades que dijo presente en el concurso fue el antiguo presidente de los Estados Unidos, Donal Trump. Por aquel entonces, el empresario norteamericano solamente era un millonario ligón y faltón, razón por la cual la mayoría de azafatas mantenía distancia.

Meghan Markle formó parte del programa de televisión ‘Deal or No Deal’

Según consigna el sitio web Mujer Hoy, una de ellas era Meghan Markle, quien declinó la invitación a jugar en alguno de sus campos de golf que Trump extendió a todas las chicas. Es muy bien sabido que la antigua actriz llamó a Trump misógino en una entrevista que concedió al programa “The Nightly Show” en 2016, una clara negatividad por parte de la actual duquesa de Sussex.

Recientemente, Meghan Markle y el príncipe Harry finalizaron su visita oficial de tres días en Nigeria, la cual se desarrolló con toda la grandeza que normalmente se reserva a las giras reales. La gira fue un baño de realidad poco después que el duque de Sussex sufriera un desplante por los Windsor, quienes no asistieron a su evento en Londres con motivo del décimo aniversario de los Juegos Invictus.