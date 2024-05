“Le voy a dejar la custodia de mi hijo a su padre. Me les enamoré”: Sara Uribe

Sara Uribe Cadavid es una modelo y expresentadora de televisión colombiana. Su mejor momento fue en el 2012 cuando se convirtió en una de las ganadoras de la segunda temporada del reality Protagonistas de Nuestra Tele en el Canal RCN. La modelo también es recordada por la relación que mantuvo con Freddy Guarín, el recordado exfutbolista que hizo parte de Millonarios y varios procesos de la Selección Colombia, con el que tuvo un hijo, Jacobo.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram publicó un video con el que generó una ola de reacciones al asegurar que le dejaría la custodia de su hijo al padre para dedicarse a su vida.

Sara Uribe publicó un video sobre su hijo que generó ola de reacciones

“He decidido entregarle la custodia de mi hijo a su padre para que él lo cuide. Pensándolo bien, la verdad es que yo tengo muchísimas cosas que hacer. Tengo muchos proyectos de mi vida que yo dejé a un lado. Como todos saben yo dejé la televisión, dejé el modelaje, me engordé, perdí mi libertad y bueno, yo quería contarles esto porque llegó una oportunidad muy bonita a mi vida y me les enamoré”, son las primeras palabras de Sara Uribe en el video.

Luego habla sobre el tiempo que necesita para poder dedicárselo a su nueva pareja, “la única relación estable que yo venía cultivando hace como dos años era con Jacobo”.

“Yo iré a verlo cada vez que pueda. Cada fin de semana yo estaré ahí, eso sí, si yo no tengo planes, porque si yo tengo planes, le voy a decir a su papá que surgió algo super importante que si me lo va a cuidar unos diítas más. Van a pasar meses que yo no lo voy a ver porque voy a tener muchas ocupaciones. Como voy a estar trabajando todo el tiempo, le voy a mandar su cuota mensual, eso sí, si yo tengo trabajo”, agregó.

Sin embargo, este video es una reflexión que hizo Sara Uribe para que se volteen los papeles y se vea la realidad de muchas mujeres.

Muchos de sus seguidores comentaron diciendo que: “Desde que empezó a hablar sabía que era para dejar un mensaje de reflexión por qué ella dejaría lo que fuera en su vida menos a Jacobo por qué el es su vida entera”, “Sara hay casos donde es al contrario y más hoy en día... Muchos hemos levantado nuestros hijos solos también”, “Me encantó por que nosotras así como tenemos la responsabilidad de ser mamás ellos también tienen la misma responsabilidad.. por ser mamás no nos deben de quitar la palabra mujer y tener también vida” y “Parecen libreteados, todos actúan de la misma manera, utilizando las mismas palabras y mismas excusas. Muy real este video. De acuerdo contigo!”.