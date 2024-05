“¿A qué están jugando?” Mientras J.Lo se aferra a Ben Affleck, él refuerza sospechas de “ruptura”

Jennifer Lopez y Ben Affleck podrían estar enfrentando problemas en el paraíso y es que desde hace unos días, han dado lo que parecen señales de un distanciamiento. La pareja ha estado en la mira desde que reconectaron en 2021, después de casi dos décadas de su primera ruptura pues mientras algunos aseguran que están destinados a estar juntos, otros no dejan de señalar que lo suyo es falso y que “no durarán mucho tiempo juntos”.

Hace unos días, fuentes cercanas revelaron a In Touch que Ben y Jen estaban viviendo separados, lo cual sería la primer señal de una crisis matrimonial. Esto, sumado a que no se les ha visto juntos en mucho tiempo y a que la llamada ‘Diva del Bronx’ le dio “like” a una publicación en redes sociales sobre las cualidades de una pareja que podrían conducir a una relación poco saludable.

Jennifer López La famosa encendió las alarmas al darle like a esta publicación (@yourcourageouscomeback/Instagram)

“No se puede construir una relación sana con alguien que carece de integridad y seguridad emocional, no respeta su tiempo, carece de habilidades de comunicación, y no tiene un fuerte sentido de sí mismo”, se lee en dicha publicación.

Posterior a esto, Page Six obtuvo fotografías del actor viajando en su auto deportivo en el vecindario Brentwood de Los Ángeles, donde TMZ informó que salió de una casa en la que había pasado la noche. Sin embargo, en la foto, se ve a Affleck usando su anillo de bodas mientras colgaba su mano izquierda por la ventana.

A pesar del extraño like de J.Lo, el 15 de mayo, los paparazzis lograron captarla usando su anillo, lo cual hizo que muchos señalaran que “ella es quien está aferrada a Ben”. La razón detrás de esto sería que ahora, el actor fue captado SIN el anillo de bodas.

¿Ben Affleck lanza contundente mensaje?

En medio de las dificultades matrimoniales que podrían estar enfrentando, Ben Affleck fue visto sin su anillo de bodas el viernes 17 de mayo. El actor fue fotografiado en Los Ángeles, claramente sin la pieza en su mano izquierda mientras ajustaba el parasol de su coche, según imágenes publicadas por TMZ.

Ni Affleck ni Lopez han hecho comentarios públicos sobre esta separación y aunque Us Weekly intentó contactar a los representantes de ambos, no han recibido ninguna respuesta hasta el momento.

‘Benifer’ ha causado confusión y hasta enojo en los fans por “estar jugando”

La situación entre Affleck y Lopez es cada vez más confusa, lo que ha molestado a los fans. Y es que a pesar de todas esas extrañas movidas que han hecho cada uno po separado, el mismo día que Affleck fue visto sin su anillo, ambos aparecieron juntos en un evento escolar de uno de sus hijos. Pasaron 47 días pero la noche del viernes, ambos fueron vistos juntos y llevaban sus anillos de boda. “¿A qué están jugando?”. “Por dios cómo les encanta el circo”. “Par de payasos, sólo quieren llamar la atención”, se lee en redes sociales.

Eso sí, no han faltado quienes los defienden. “¡Déjalos en paz! No necesitamos oír hablar de su comportamiento diario”. “Ellos pueden decidir si usar o no sus anillos y no significa nada”. “Que usen o no sus anillos no significa nada”. “Su matrimonio está bien. Ambos están profundamente arraigados en proyectos en este momento”. “Yo estoy felizmente casada y no siempre traigo mi anillo, igual mi esposo. No pasa nada!!”, expresan internautas.