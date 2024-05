Sebastián Rulli afirma que su amor con Angelique Boyer viene de vidas pasadas

Son una de las parejas del momento y demuestran su amor tanto delante como detrás de las cámaras. Sebastián Rulli y Angelique Boyer están tan enamorados que aseguran que se conocieron en otra vida. Pero además, tienen la certeza que el destino se encargará de juntar sus almas en vidas futuras.

Se conocieron en el 2010, mientras grababan la telenovela “Teresa”. Desde entonces iniciaron con su aventura de amor, que a pesar de rumores y chismes, se ha mantenido más sólida que nunca.

Ahora vuelven a interpretar papeles coprotagónicos en la telenovela “El extraño retorno de Diana Salazar”. Entonces, en el medio de la promoción de esta producción, Angelique y Sebastián acudieron a una entrevista con “Netas Divinas”, en la que derritieron de amor a las presentadoras y a los televidentes del show.

De acuerdo con una reseña de El Heraldo, Consuelo Duval les dice que ella siente que se conocieron de vidas pasadas, a lo que Rulli respondió: “Se siente como de toda la vida, de vidas anteriores y también futuras”.

“¿Crees en la reencarnación?”, le preguntaron a Sebastián. Después de una larga explicación expresó: “Yo soy muy racional, pero, al mismo tiempo, siento que somos energía (...). Creo que, cuando conectas con la gente, hay algo más allá de lo visual y de la coincidencia. Siento que es energía que empatas o no. En lo personal, hablando de Angie y yo, sí, es algo con lo que me siento cómodo, me siento en mi lugar, es perfecto”.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli protagonizan “El Extraño Retorno de Diana Salazar”, que está disponible desde este 17 de mayo en VIX+.