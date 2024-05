Poncho de Nigris confirma que Marcela Mistral y Adrián Marcelo entrarán a “LCDLFM2”

Poncho de Nigris realizó una entrevista en el programa “De primera mano”, donde contó varios detalles sobre “La Casa de los Famosos México 2″, como que su esposa Marcela Mistral y el comediante Adrián Marcelo serán participantes.

El regiomontano habló de los planes que tiene a futuro como el “roast” que hará dentro de poco y será conducido por el polémico comediante, además de que sí se estrenará dentro de poco el pódcast Ponchendy.

Resulta y resalta, que quieren a Adrian Marcelo para la nueva temporada de #LaCasaDeLosFamososMx, aun es solo un rumor que podría hacerse realidad. pic.twitter.com/K9yIsx6TVX — X REALITY’S (@masguerrerosmx) April 18, 2024

Recordemos que durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, Poncho de Nigris realizó un pódcast con Wendy Guevara y prometieron hacerlo cuando salieran, entonces, como ahora está en la misma agencia que la influencer, el proyecto estaba más que confirmado.

Poncho de Nigris no quería que otra trans participara en “La Casa de los Famosos México”

“Les tengo una exclusiva, Adrián entrará a la casa”, le contó Poncho de Nigris a los conductores del programa “De primera mano”, además bromeó sobre no saber cómo hará Adrián Marcelo para controlar las ganas de fumar durante su estancia en el reality.

Poncho le recomendó al comediante que participará en el reality show porque así tendrá una mayor exposición, aparte de que a su edad podría sacarle mejor provecho a la fama.

“Les voy a dar una exclusiva a ver si no me regañan, no va entrar ninguna trans en esta temporada, no va entrar ninguna trans… yo soy de los que dice que ya, ya no más”, compartió Poncho de Nigris.

A raíz de que el público esperaba que algunas amigas de Wendy Guevara participaran en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, el regiomontano confirma que no será así.

Algunos usuarios han comentado que entonces esta temporada no tendrá el mismo éxito que la primera, pues necesitan a alguien que produzca el mismo encanto que Wendy Guevara y sus amigas son conocidas por tener un humor parecido.