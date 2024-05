Ésta nueva miniserie dramática es todo lo que necesitas ver este mes si buscas salir de lo ordinario

Las miniseries de Netflix han ganado popularidad y aclamación por varias razones. En primer lugar, su formato limitado permite una narrativa más concisa y enfocada, lo que resulta en tramas más sólidas y personajes más desarrollados. Además, al tener un número limitado de episodios, tienden a mantener un ritmo rápido y emocionante, atrapando al espectador desde el primer momento y manteniendo su interés hasta el final.

Esto también facilita que los espectadores se comprometan con la serie en su totalidad, ya que no requiere una inversión de tiempo tan grande como las series de varias temporadas. Sin embargo, el que no tengan tantos episodios, no quiere decir que no tengan la fuerza suficiente ya que suelen contar historias completas de gran profundidad.

La mini serie del momento en Netflix que está cautivando a todos

Serie Una mini serie con un gran mensaje (Netflix)

No es ningún secreto que Netflix apueste fuerte por las producciones internacionales y ésta no es la excepción. En esta ocasión, la plataforma tiene bajo la manga ‘Postcards’, una mini serie que ha enganchado a todos por salir de lo ordinario y cautivar corazones.

La directora Hamisha Daryani Ahuja logró, en seis episodios, traslada al espectador desde las costas de Nigeria hasta la India. En esta historia ingeniosamente concebida, una madre y su hijo (interpretados por Sola Sobowale y Tobi Bakre) se encuentran en la India por razones peculiares desconocidas para ambos. La madre busca tratamientos médicos, mientras que su hijo ha ganado un lugar en un equipo de baile que filma en la India, acercándose un paso más a su sueño. Estos eventos crean circunstancias familiares para nosotros en este lado del mundo. Su tiempo en la India, especialmente el de la madre, toca y sana a las personas que conocen.

La ingeniosa forma en la que se teje toda una historia, a través de múltiples personajes que se encuentran en diferentes situaciones pero que por ciertas razones están destinados a unirse, es lo que ha mantenido a ‘Postcards’ en el Top 10 semanal de la plataforma.

Sinópsis de ‘Postcards’

La serie narra la vida de la tía Olubunmi, quien decide vivir plenamente después de la pérdida de su esposo hace veinte años. Organizadora de las grandes fiestas en Lagos, regresa a casa enfrentando la realidad de su salud y la distancia de su hijo Oluyemi, un bailarín con aspiraciones de dejar Nigeria.

Mientras tanto, su hermano Olumide, establecido en la India, se sorprende al encontrar a su antiguo amor Rekha. La salud de la tía Bunmi la lleva a la India, donde conoce al médico Siddarth, mientras su hijo Yemi persigue su carrera de baile en Bollywood. Las historias se entrelazan mientras la tía Bunmi busca la reconciliación con su hijo y Olumide enfrenta su pasado.