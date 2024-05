"Se sumó hasta 20 años más": el "anticuado" look de Salma Hayek que fue destrozado en redes

Salma Hayek recibió duras críticas por vestir “anticuada” y sumarse hasta 20 años más. La actriz mexicana asistió a una cena de Estado en París con motivo de la visita del presidente de China en Francia. La estrella de Hollywood lució un vestido burdeos con accesorios de tono plateado para la ocasión especial, pero fue fuertemente señalada y criticada en las redes sociales por vestir “anticuada”: “Se sumó hasta 20 años más”.

Salma Hayek reaparece en París derrochando elegancia, pero fue fuertemente criticada

La actriz veracruzana llegó al Palacio del Elíseo en París acompañada de su esposo, el empresario François Henri Pinault, y acaparó todas las miradas en la velada especial.

Salma Hayek se atrevió a lucir un vaporoso vestido largo de color burdeos de cuello V, con mangas largas, ajustado a su cintura y que complementó con accesorios de plata y sandalias estilo plataformas.

La ocasión diplomática requería un código de vestimenta muy elegante, pero en las redes sociales criticaron fuertemente a Salma Hayek argumentando que “se vistió muy anticuada” y “se sumó hasta 20 años más”.

La actriz mexicana recibió duras críticas en redes sociales por su manera de vestir

“Con tanto dinero y no sabe vestirse”, “Viste anticuada ¿Quién la asesora?”, “Se sumó hasta 20 años más”, “Ese look no le favorece”, aseguraron en las redes sociales.

La protagonista de “Frida” usó un collar maximalista que combinaba muy bien con sus aretes de plata, pero algunos internautas comentaron que “sobrecargó su look”.

“Aquí aplica menos es más”, “Con los pendientes era suficiente”, “Un look sobrecargado”, “Usó demasiados accesorios”, “El collar no le queda bien con ese vestido”, “Muy bella pero el collar se ve muy sobre cargado para el vestido”, “Ni el collar ni el cabello”, “Xq lleva un penacho en la cabeza? “Pobre Salma entre más dinero menos clase”, “Se ve fatal con ese peinado “, agregaron.