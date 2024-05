“¿Cómo es posible este suceso?”, Michelle Vieth aparece junto a su hija a sus 44 y dicen que parecen hermanas

Michelle Vieth es una de las actrices y conductoras más famosas de México que a sus 44 años luce de maravilla y es una orgullosa mamá de cuatro hijos.

PUBLICIDAD

Una de sus hijas reapareció recientemente junto a ella en redes y sorprendió lo mucho que ha crecido y lo que se parece a ella, pues dicen que hasta parecen hermanas.

Hija de Michelle Vieth reaparece junto a ella y aseguran que son gemelas

Michelle Vieth y su hija Michelle Ampudia estuvieron juntas en el programa que la famosa conduce, Cuéntamelo ya, e hicieron un video juntas para redes.

Recomendados:

En el video se ve a la joven, quien lleva un vestido rosa como su madre y el cabello liso y suelto decir “cuando mi madre dice ay que feo carácter tienes mijita, tenemos mi reina porque soy igualita a ti”.

Y esto sorprendió a muchos, pues no solo se parece a ella en el carácter, sino en el físico, pues aseguran que parecen hermanas “gemelas”.

“Que mujeres tan hermosas parecen unas muñecas ❤️”, “Parecen hermanas 👏”, “parecen hermanas muy guapas”, “esta mujer no envejece”, “no puedo creer lo joven que se ve, parece la hermana”, “wow cómo es posible este suceso jaja parecen hermanas, no madre e hija”, “es que es igualita a ti”, “ella es tu copia”, “es idéntica a ella”, “no parece que fuera tu hija”, “amo lo hermosas que son y lo bien que se llevan”, y “wow no pareces de 44, pareces de 20 y ella tu hermana”, fueron algunas de las reacciones en redes.

La famosa tiene una gran relación con sus cuatro hijos, especialmente con su hija Michelle, y queda claro que se conserva de maravilla pues se ve muy joven y en forma a sus 44, al punto de no aparentar su edad y parecer la hermana de su hija mayor.