¿Eduardo Capetillo Jr. se puso celoso? Lucero Mijares se rinde ante encantos de otro hombre y así reaccionó

Lucero Mijares ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, no sólo por haber dado cátedra de cómo defenderse de aquellos que intentan hacerla menos, burlándose de ella sino también por su participación en el programa ‘Juego de Voces’, donde se ha comvertido en una de las favoritas.

Con su carisma, chispa y talento, Lucerito ha demostrado que tiene todo para triunfar en grande y que está forjando su propio camino, independientemente de sus famosos padres.

Eso sí, además de sus actuaciones sobresalientes, algo que ha acaparado la atención en este reality show ha sido la dinámica entre ella y Eduardo Capetillo Jr., con quien se ha dicho hay “algo más que amistad”.

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares podría estar interesada en Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

Hace poco, ambos jóvenes dejaron a todos boquiabiertos tras interpretar el tema “Te lo agradezco”, el cual presentaron alrededor de una fogata, a modo de enfrentamiento entre dos amantes. Además de eso, ambos han tenido momentos juntos en los que delatan la gran química que tienen, lo cual ha llevado a los fanáticos a insistir que se serían la pareja ideal.

“Sería bonita pareja lucerito y Eduardo Capetillo jr”. “Lucerito tiene un angelote brilla con luz propia y Eduardo es un amor de niño, serían el uno para el otro”. “Mi imperio romano son Lucero y Eduardo Jr. juntos”. “No me ilusionen, yo síi lo veo juntos”. “yo lo vi desde el primer momento jajaj el la ve bien bonito”, se lee en redes sociales.

Lucerito y Eduardo Capetillo Los jóvenes vivieron un emotivo momento en el reality Juego de Voces (@eduardocapetillog / @luceromijaresoficial/Instagram)

¿Lucero se enamoró de otro hombre?

Aunque todos quieren ver juntos a Lucerito y Eduardo Capetillo Jr., la joven dio una gran sorpresa al “caer rendida” por otro hombre.

Resulta que en el último episodio del programa del domingo 5 de mayo y el cual será transmitido este 12 de mayo por Las Estrellas, Lucerito fue elegida como representante de los “Herederos” (equipo conformado por los hijos de los famosos), mientras que Eduardo Capetillo papá fue elegido por los “Consagrados” para competir en la categoría “Con sello propio”.

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares se enfrentó a Eduardo Capetillo (Instagram)

Si bien pareciera que Capetillo superaría a la joven debido a sus años de experiencia en el escenario, ambos hicieron temblar a todos interpretando el tema “Secreto de amor”. El público favoreció a Lucero Mijares, lo que llevó a Eduardo a ofrecerle un cálido abrazo.

Tras esto, la conductora Angélica Vale se acercó a ella para que hablara sobre su experiencia junto al ex Timbiriche y al notar un evidente nerviosismo en la hija de Mijares, le señaló: “¡Qué rico huele Eduardo, verdad!”. La joven, atónita por lo que acababa de experimentar, se quedó sin palabras y sólo dijo: “Uff. No, no, no, bueno. ¡Wow!”.

En un momento, las cámaras enfocan a Eduardo Capetillo Jr., quien con una sonrisa “calmó” a Lucerito diciéndole: “¡Lucero por dios!”. Esto hizo reaccionar a los fans, quienes expresaron que el joven “se puso celoso”.

“Jajajaja Lalo reaccionó en plan Lucero por dios es tu suegro!!”. “Se puso celoso Lalo”. “yo escuche “Lucero por Dios, es tu suegro”. Asimismo, en la descripción del video se lee “cuando mi novio huele a mi novio”, haciendo alusión a que Lucero ‘se enamoró' de Eduardo Capetillo papá, al tiempo que ‘está enamorada’ de Eduardo Jr.

En una ocasión, Lucerito dejó claras sus intenciones con el hijo de Biby Gaytán: “Somos muy amigos, yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho y la verdad es que no quiero que se hagan estos chismes porque no sirven de nada”.