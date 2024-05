¿No hay amor? Los detalles por los que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera desatan sospechas de una relación “extraña”

La relación entre Cynthia Rodríguez y Carlos Riveraha estado en el ojo del huracán desde que se conocieron en 2005, en el reality show ‘La Academia’. Sin embargo, fue hasta 2016 cuando confirmaron su relación amorosa, lo que desató sospechas de que se trataba de “una relación falsa”. Desde entonces han sido acechados por internautas que han buscado todas las pruebas que eviencíen que se trata de “un montaje”.

Con la reciente celebración por el cumpleaños de Cynthia Rodríguez circularon videos en redes sociales en las que no sólo hicieron alarde de sus lujos sino que también dejaron “en evidencia” que podría haber problemas entre ambos.

“Nunca lo vio a los ojos, y esa miradita al final 🙈🤭 todas las mujeres reconocemos esos gestos”. “Jamás he visto que se den un beso”. “Ninguno se ve a los ojos!!!”. “Ese abrazo se vio forzado”, “¿Ni un beso?”. “Todos muy serios, pareciera que todo es montado”, se lee en redes sociales.

Si bien ellos siempre han dicho que prefieren mantener su relación para ellos y que no necesitan aprobación del mundo, esto se suma a las señales que ya habían dado anteriormente.

Éstas serían otras señales que delatarían su “extraña relación”

La felicitación de Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez La pareja ha estado envuelta en polémica desde que salió a la luz su relación (Tiktok)

A diferencia de otras parejas famosas que derraman miel en redes sociales, sobretodo cuando se trata de eventos especiales, Carlos Rivera y Cynthia rara vez publican algo sobre el otro. Fue así como los fanáticos han señalado que el cantante no publicó nada por el cumpleaños de su esposa, más que un story.

En realidad, nunca aparecen juntos en fotos

Desde que formalizaron su relación hace más de 20 años, nunca han publicado una foto juntos, lo cual ante los fanáticos es sumamente “extraño” pues cuando lo hacen, aparecen de espaldas o en posiciones que no se sienten orgánicas o amorosas.

El secretismo de su boda

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez finalmente unieron sus vidas en 2022 pero todo se supo por “supuestos”, ya que ellos nunca mostraron nada de la boda. Fue hasta que circularon fotografías en redes sociales en las que se les ve recibir la bendición del Papa Francisco en el Vaticano, que se supo que habían tenido una ceremonia especial.

Un tratamiento de fertilidad

A la par de esto, comenzaron a surgir rumores de que habían viajado tan lejos para que Cynthia se sometiera a un tratamiento de fertilidad en España. En diciembre de 2021, la conductora reveló a Venga la Alegría que quería convertirse en madre, por lo que haria una pausa en su carrera para buscar embarazarse junto a Carlos Rivera.

Carlos Rivera / Cynthia Rodríguez La pareja celebró el bautizó de su hijo León en medio de criticas. (Instagram (@carlosrivera))

Una fuente en aquel entonces aseguró: “Por ahora están viendo alternativas y lo intentarán de manera natural ya estando los dos tranquilos, pero tampoco descartan la idea. Si por alguna razón no lo logran, sí se someterán a un tratamiento de fertilidad, aunque los papás de ella no están muy de acuerdo, pues ellos son de Coahuila, tienen otras creencias y costumbres, pero al final es decisión de Cynthia y Carlos nada más y ellos tendrán que respetarla”.

En junio de 2023, la conductora reveló que, en efecto, su primogénito había sido producto de una fecundación in vitro. “Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora si decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros, nunca lo había dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado”, dijo.