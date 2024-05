¿Esposo de Cynthia de la Vega se burló de ella? La verdad sobre su supuesta “reacción” tras su destitución

A menos de seis meses de haber asumido como directora nacional de Miss Universo México en reemplazo de Lupita Jones, la empresaria Cynthia de la Vega fue destituida del importante puesto.

La organización informó su despido argumentado la necesidad de un cambio para progresar en su misión y visión a través de un comunicado publicado en sus redes sociales el pasado 6 de mayo.

La decisión se tomó tras una “evaluación exhaustiva” elaborada por el presidente asesor, Osmel Sousa. Asimismo, la dirección anunció a Martha Cristiana Merino como nueva directora nacional.

“Se ha determinado que es necesario un cambio en la Dirección Nacional México para seguir avanzando en la misión y visión de la organización en el país”, reza el texto oficial colgado el lunes.

Cynthia de la Vega junto a Osmel Sousa | (Instagram)

Tan solo horas después, De la Vega subió un comunicado en su perfil en Instagram (@cynthiadelav) donde aseguró que ella renunció y no es parte de la organización desde el pasado 2 de mayo.

“Esta decisión ha sido tomada tras un proceso de profunda reflexión personal y familiar. Siempre he creído que la familia y los valores son los pilares fundamentales de una vida plena…”, alegó.

La noticia ha generado diversas respuestas. No obstante, una de las más controversiales fue la supuesta reacción que tuvo el esposo de la modelo, el conductor mexicano Enrique Mayagoitia.

A través de X, ha estado circulando un video en el que Mayagoitia, quien ha estado casado con Cynthia desde 2020, presuntamente se “burla” de ella en medio de su contexto actual. Pero, ¿es real?

Enrique Mayagoitia es conductor de 'Venga la Alegría' | (Instagram)

¿Enrique Mayagoitia se burló de Cynthia de la Vega tras su destitución?

El pasado 7 de mayo, La Tía Sandra publicó el video en su cuenta en la red social (@TuTiaSandra) en donde el conductor aparentemente se “burlaba” de su esposa tras su salida de la directiva de Miss Universo México.

En la grabación, De la Vega luce seria deslizando la pantalla de un teléfono, mientras Mayagoitia hace fonomímica a un audio donde alguien se ríe y repite con sarcasmo la pregunta “¿estás triste?”.

“ KIKE MAYAGOITIA se burla de CYNTHIA DE LA VEGA. Ayer por la noche se dio a conocer que CYNTHIA DE LA VEGA fue destituida de la dirección de #MissUniversoMexico ”, escribió la cuenta con 23,8 mil seguidores como descripción del clip.

El video de la supuesta "burla" de Enrique Mayagoitia a Cynthia de la Vega | (X)

La publicación rápidamente se llenó de comentarios en contra de Kike. “¿La querrá ver igual de fracasada y frustrada que él?”, cuestionó un usuario. “Que ridículo y corriente se ve”, opinó otro.

Sin embargo, aunque el video es real, está sacado de contexto. La grabación fue publicada por Mayagoitia originalmente en septiembre de 2022 como un video de humor para su perfil en TikTok.

“Cuando mi esposa tóxica no me encuentra nada en el celular”, escribió el presentador de Venga la Alegría encima del video cómico que ahora circula como supuesta burla suya hacia la madre de sus dos hijos.

Enrique Mayagoitia publicó este video cómico junto a Cynthia de la Vega en 2022 | (TikTok)

La verdadera reacción de Kike Mayagoitia tras destitución de Cynthia de la Vega

En realidad, luego de que Cynthia de la Vega diera su versión de los hechos sobre su salida de la directiva de Miss Universo México, Kike Mayagoitia reaccionó con un mensaje en apoyo para ella.

“Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Total admiración para la gran esposa que tengo ”, escribió en las stories de su cuenta en Instagram junto al comunicado de Cynthia, según recogió Infobae.

El host de 38 años de edad además adornó la historia junto a unos emojis de llamaradas y la musicalizó con la canción I’m So Proud Of You de Julie Anne Vargas para su esposa.