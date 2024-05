La caída de Pablo Montero en plena presentación que se volvió viral

El mundo del espectáculo está lleno de momentos impredecibles, y Pablo Montero experimentó uno de esos momentos durante un concierto en San Diego que dejó a las redes sociales revolucionadas. En un video que se hizo viral, se ve al cantante mexicano tropezar y caer durante su presentación en el Seaworld de San Diego, California.

El incidente ocurrió mientras Montero estaba entregado en su actuación, cantando frente a una multitud. En un momento dado, dio un paso hacia atrás y, sin darse cuenta, tropezó con un macetón que estaba en su camino. Ante la sorpresa del público, el artista cayó al suelo entre risas y exclamaciones.

Pablo Montero se tomó con humor este incidente

Afortunadamente, la caída no tuvo consecuencias graves y Montero logró levantarse rápidamente para continuar con su actuación. El video del incidente se compartió ampliamente en las redes sociales, generando una variedad de reacciones entre los internautas. Algunos usuarios aprovecharon para hacer bromas y comentarios divertidos sobre la caída de Montero, mientras que otros expresaron su alivio de que el cantante no resultara herido.

Comentarios como “Ya me voy pal suelo jajaja”, “Se va caer, se va a caer, se cayó”, “Casi se nos va!”, “Menos mal no salió disparado”, “La policía no se molestó en darle la mano”, “no alcanzo a decir para done”, “Yo esperando que callera al agua”, “Y si se fue pero pabajo”, “No es al primero que le pasa, por suerte no tuvo consecuencias contra su salud” , fueron algunas de las reacciones más comunes entre los usuarios de las redes sociales.

Incluso los artistas más experimentados, pueden enfrentarse a contratiempos durante sus presentaciones en vivo. Sin embargo, la habilidad de Montero para recuperarse rápidamente y continuar con su actuación demostró su profesionalismo y determinación en el escenario.