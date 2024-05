¿Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa ya no son amigas? Un perfume puede evidenciar el distanciamiento

La relación de amistad entre Wendy Guevara y Kimberly La Más Preciosa ha sido objeto de especulación recientemente debido a un aparente distanciamiento entre ambas.

Guevara, de 30 años, ha ganado una gran popularidad tras su participación en el programa “La Casa de los Famosos”. Su ascenso en la fama ha despertado el interés del público en su relación con sus amigas, conocidas como Las Perdidas.

Aunque Wendy ha afirmado que mantiene una estrecha relación con sus compañeras, muchos ha notado un notorio alejamiento con una de ellas en particular.

En un video compartido en sus redes sociales, Wendy presumió los perfumes que había comprado para todas sus amigas, su madre y sus dos hermanas.

Sin embargo, llamó la atención que no mencionara a Kimberly La Más Preciosa en ese listado. Este descuido no pasó desapercibido para los seguidores, lo que ha generado dudas sobre el estado de su amistad.

Guevara aclara la situación

A pesar de las especulaciones, la celebridad ha aclarado en una transmisión en vivo que sigue considerando a Kimberly como una amiga.

Afirmó que aunque cada una tiene diferentes compromisos y circunstancias personales, siguen manteniendo una conexión. Explicó que debido a sus respectivas agendas, ya no se ven con la misma frecuencia que antes.

“Yo salgo aparte, me gusta otro ambiente, es que cada quien tiene su ambiente, yo me voy siempre con Salma los fines, o así, entre semana ando con todas estas jotas y cada quien diferente, pero yo le hablo igual, pero ahorita casi no nos vemos”, expresó Wendy.

Además, mencionó que cada una ha desarrollado nuevas amistades y que sus vidas han tomado caminos diferentes. Aunque reconoció:

“Fíjense que aunque ahorita no me la crea yo tomo en mi casa bien a gusto sola, nada más con Mauro y Salma y estoy bien a gusto yo, antes llevaba mucha gente a mi casa y la verdad ahora ya me desespero y ahora nada más prefiero tomar con Mauro y Salma”