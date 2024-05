La reacción de Lucero a la elegante respuesta de Lucerito a conductores que criticaron su apariencia

Lucero Mijares ha sido acobijada por sus fans, amigos y familiares luego que sufriera burlas por parte de Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y ‘El Estaca’ quienes aseguraron que lucía como “hombre”, situación que causó indignación y llevó a la cancelación de los presentadores.

En medio de la ola de apoyo que ha tenido la hija de Lucero y Manuel Mijares, pues incluso, la misma Victoria Ruffo pidió respeto por ella, la joven de 19 años alzó su voz al hablar al respecto, dejando claro que la opinión ajena no le importa.

Esto dijo Lucerito que enorgulle a su madre Lucero

Lucero Mijares, quien se ha ganado el cariño y admiración de miles de seguidores por su talento como cantante, ha dejado claro que tanto ella como sus padres le restan importancia a las criticas negativas.

“La verdad me da igual, no me enteré mucho, pero vi ahí gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo… Cada quien, si quieren comentar algo bueno, malo, me da igual. La verdad es que no me importa, que ellos estén bien, que yo esté bien, la verdad no me interesa (…) Afortunadamente, a mí no me afecta, para nada, pero creo que si se meten con alguna de mis amigas, mi mamá o familiares creo que ahí les puedo quemar el bosque”, dijo.

Ante su reacción, su madre se mostró orgullosa y respaldó sus palabras cancelando una vez más a dichos presentadores y apuntándolos como “mediocres”.

“Hermosa nena joven admirable. Mi @LuceroMijaresOf Pobres de los mediocres, pobres de los que no tienen inteligencia, pobres de los que no tienen nada que decir más que burlarse de los demás. Así es, ni nos conocen, ni los conocemos, afortunadamente. No nos importan. Lo único que nos importa es apoyarnos y amarnos. Que vivan las mujeres y las personas que respetan a los demás”, dijo la actriz junto al audiovisual de su hija respondiendo a la prensa.

Luego del revuelo que causó la postura de los profesionales de la comunicación, estos han decidido lanzar una disculpa pública hacia la joven artista y a sus padres.

“La verdad es que lo que dice u opina la gente nunca nos ha importado mucho pero sí nos importa como los hacemos sentir y por eso si a ti, a ti Lucerito Mijares te hizo sentir mal o te ofendió algo de lo que dijimos nosotros o de nuestros chistes te ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón y con mucho cariño”, mencionó Sofía.