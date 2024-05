¿Claudia Lizaldi confirmó que Ingrid Coronado sí se metió en su relación? Esto fue lo que dijo

Ingrid Coronado fue acusada de meterse en la relación de Claudia Lizaldi y por eso no quería revelar la identidad de su nueva pareja, para no generar otro escándalo relacionado con su vida sentimental.

PUBLICIDAD

Así lo habría expuesto un reportero, pues al darse a conocer que estaba saliendo con el escritor y conferencista Germán Bricio, empezaron a investigarlo.

Pero eso no sería todo lo que se reveló, porque una fuente asegura que el nuevo novio de Ingrid Coronado no estaría interesado en tener una relación seria con ella y andaría coqueteando con otras.

Recomendados

¿Qué dijo Claudia Lizaldi sobre Ingrid Coronado y Germán Bricio?

Claudia Lizaldi estuvo hace poco como invitada en el programa “Venga la Alegría” y le preguntaron directamente sobre el rumor que indicaba que Ingrid Coronado se habría interpuesto en su relación con Germán Bricio.

Ellos estuvieron juntos en 2023 y, supuestamente, la conductora invitaba al conferencista muy seguido a su programa de radio porque estaba muy interesada en él.

Claudia Lizaldi admitió que cuando Germán Bricio rompió con ella, sabía que estaba interesado en otra persona, sin embargo, nunca le reclamó nada porque ya su relación había acabado hace tiempo y no tenían la misma conexión.

Sin embargo, el conductor de “Venga la Alegría”, Pedro Prieto, le preguntó si el otro interés amoroso de su ex era Ingrid Coronado, ella respondió: “Yo no quiero contestar, porque lo que yo conteste me voy a ver mal y no me quiero poner en situaciones incómodas”.

A pesar de eso, Claudia Lizaldi sugirió que la conductora sí empezó a salir con Germán Bricio cuando todavía era su novia: “Pero ojo, agua que no has de beber, déjala correr; si algo no lo vas a consumir... yo no como carne, soy vegetariana, si ese no es mi plato, que se lo coma alguien más; ya no era mi plato”.