¿Wendy Guevara ya no sale con “Las Perdidas”? Esto dijo la influencer sobre sus amigas

Antes de que Wendy Guevara se convirtiera en la popular figura que protagoniza importantes campañas publicitarias y asistiera a importantes eventos del espectáculo, muchos la conocieron en redes sociales, gracias a un video viral junto a sus amigas, Kimberly Irene y Paola Suárez.

El conocido “Clan de las Perdidas” se convirtieron en un trío inseparable en redes sociales. Es por eso que con el auge de Guevara, los fanáticos no paran de preguntar si continúa su amistad con sus amigas.

La ganadora de La Casa de los Famosos, reveló en uno de sus live de Instagram que ya no frecuenta con sus amigas como antes, a pesar de que siguen manteniendo la amistad.

“Porque, pues es que ella tiene otras cosas hermanas (...) pues es que yo salgo aparte hermanas, miren, sigue siendo mi amiga, también como la patas, pero por ejemplo Paola sale con sus amigos aparte y yo con mis amigos aparte, Kimberly sale con sus primas, sus primos, con su pareja, y así, pues nosotras cada quien tenemos nuestras vidas…”, explicó Wendy.

“Yo salgo aparte, me gusta otro ambiente, es que cada quien tiene su ambiente, yo me voy siempre con Salma los fines de semana, o así, entre semana estoy con todas estas jotas y cada quien es diferente, pero yo les sigo hablando igual, aunque casi no nos vemos ahora”, concluyó.

También expresó que una razón por la que no se encuentra tan frecuentemente con sus amigas es que cada una ha desarrollado su propio grupo social, del cual Wendy ya no es parte. Sin embargo, reconoció que disfruta de la compañía de Mauro y Salma.

Cambios luego del éxito de LCDLF

Después de haber ganado La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara aseguró que su proyecto junto a sus amigas debían ser pausados debido a los nuevos compromisos que adquiriría con Televisa.

“Yo creo que esto de cuando fue lo del video viral, pues fue cuando nos hicimos famosas mi amiga y yo, pero creo que esta oportunidad que me dieron en ‘La Casa de los Famosos’, creo que es esa parte, pero no olvidándome de donde fue que me hice conocida. Siempre voy a estar agradecida por ese video y la gente que nos hizo viral, pero creo que ahora el proyecto de ‘Las Perdidas’ no cabe aquí”, señaló en un encuentro con la prensa.

Y agregó: “Aquí está Wendy Guevara (…) Pero yo sigo con ellas y voy a seguir trabajando con ellas, y pues bueno todo lo que pasó y lo que me llegó lo tomo de una manera feliz (…) No te puedo decir que vaya a pasar”.