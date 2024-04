Erik Rubin hizo llorar a su hija, en programa de televisión; ¿qué le dijo?

Momentos emotivos continúan viviéndose en el reality show de Televisa “Juego de voces” donde experimentados cantantes como Manuel Mijares, Isabel Lascurain, Alicia Villarreal, Eduardo Capetillo y Erik Rubín se “enfrentan” en desafíos musicales a sus propios hijos, quienes conforman el grupo de los herederos.

Fue en uno de lo turnos del aún esposo de Andrea Legarreta cuando se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche, pues bajo la dinámica de “Te la dedico”, el cantante le cantó a su hija Mía Rubin el tema “You Are So Beautiful”, expresándole unas palabras que conmovió a todo el foro.

“Con esta canción te bañaba, con esta canción bailamos tus XV años en pandemia; Sabes lo difícil que fue el camino, que perdimos un bebé y que fueron más de cinco años para que llegaras a hacernos inmensamente felices”, fueron las palabras que pronuncio el ex timbriche.

El mejor papá del mundo

Mía Rubin no pudo contener el llanto ante el emotivo discurso que le dedicó su papá y le contestó que es el mejor papá del mundo: “Eres mi más grande modelo a seguir, mi compañero de vida, el mejor papá del mundo”.

¿Quién ganó el duelo?

Y aunque papá e hija nos regalaron uno de los mejores momentos de la noche, ninguno de los dos dejó de lado que pese a ello seguían compitiendo por ver quién de los dos obtenía la votación del público en el foro. Erik aprovechó el momento para recordar que su hija ha ganado todos los retos que le han puesto en el concurso y aunque no quería que perdiera, consideraba que él merecía el triunfo.

Tal parece que las palabras del intérprete de “Princesa Tibetana” convencieron al público, pues fue el ganador del reto, provocando que el cantante pudiera recoger uno de los discos simbólicos que le suman puntos en la competencia.