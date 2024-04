“Partiendo verduras”: Reviven video de Peso Pluma cuando trabajaba en un restaurante

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, no siempre contó con fama, por lo que antes de llegar a la industria musical y posicionarse entre los más escuchados, tuvo algunos trabajos humildes de los que quedó registro en redes sociales.

Aunque su pasión siempre ha sido la música, hace algunos años tuvo que tener distintos empleos para ganarse el pan de cada día, situación que contrasta con lo que es actualmente su vida, al ser toda una estrella gracias a sus corridos tumbados que resuenan a nivel internacional.

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video donde se puede ver al llamado doble P trabajando en un entorno totalmente alejado de la música y los instrumentos.

El video de Peso Pluma trabajando en un restaurante

Peso Pluma es uno de los cantantes del momento pero para lograrlo tuvo que trabajar duro y hasta pasar por distintas experiencias como o fue en el restaurante ‘Antojitos Mexicanos Doña Alicia’ ubicado en la ciudad de Nueva York donde no solo fue mesero, sino que también ejerció como ayudante de cocina.

En un audiovisual colgado en Youtube se puede ver a Hassan con 17 años en el interior de un restaurante y aunque posiblemente se se trataba de un trabajo escolar, le sirvió para adentrarse en el mundo laboral.

“Buenos días, soy Hassam Kabande, y este es mi día como profesionista. Bueno pues, yo me desempeñé partiendo verduras y todo lo que es el área de la comida. Me desempeñé también en repartir la comida dentro del restaurante”, se le escucha contar en el video al relatar sobre sus distintas tareas en el local.

menciona el artista para comenzar su video. También, dice que sus principales tareas fueron preparar los vegetales, estar al tanto de los alimentos y repartirlos.

Asimismo, el interprete explicó algunas partes del establecimiento y para que usaban algunos de los artefactos presentes.

“Aquí poníamos lo que viene siendo las verduras, aquí calentamos la comida, las ollas, lo que viene siendo todo este restaurante. En lo particular sí me gustó el trabajo, sí me gustó todo lo que trae el trabajo, pero no estudiaría gastronomía”, confesó.

De esta manera quedó claro, que Peso solo estaba dando sus primeros pasos en el mundo laboral, aunque seguramente aun no pensaba en que sería uno de los cantantes más escuchados de su país.