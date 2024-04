Lucerito Mijares revela que la confunden con hombre por esta razón y desata críticas

Lucerito Mijares suele ser muy carismática y expresiva ante los medios de comunicación, por lo que no tuvo tapujos al confesar que la confuden con hombres cuando anda en la calle. Esta revelación ha causado impresión entre los seguidores de la artista y los internautas, quienes no han evitado opinar al respecto.

Según Milenio, esto ocurrió recientemente cuando fue cuestionada sobre su sexualidad y si le atraen los hombres, tal como ella ha dicho en el pasado sintiéndose encantada por el hijo de Alan Tacher e incluso se le ha vinculado con Eduardo Capetillo Jr.

Lucero Lucerito, la hija de la actriz, posa con su madre (@luceromexico/Instagram)

No obstante, lo que sí dejó claro es que se encuentra “desconectada” de su lado femenino, pues no le gusta andar con maquillaje en su día a día, no le atraen los tacones ni tampoco suele llevar uñas postizas o tintes de pelo a cada rato.

Por esto, Lucerito Mijares asevera que cuando anda en la calle la confunden con hombres, sobre todo, cuando usa gorras.

“No soy la típica chava que se pone la pestaña, yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto ‘femenino’ e incluso cada vez que llego como al cine o así me dicen ‘Hola, bienvenido’ y yo ‘Gracias’, y obviamente me da exactamente igual. A veces (creen que soy hombre) porque traigo gorra... no me incomoda, a mí me da muchísima risa”, reveló ante la prensa.

Esto no molesta ni desanima a la cantante, quien goza de mucha seguridad de sí misma y sabe tanto quién es, como lo que le gusta, por lo que se mantiene fiel a eso a pesar de los estereotipos o prejuicios de la sociedad.

Aunque dijo lo contrario, sirvió para que la criticaran y hasta se burlaran de ella en internet. “Es que parece el hijo varón de Lucero”; “Y eso que su mamá es todo lo contrario”; “Nada más le falta el bigote”; fueron parte de los comentarios.