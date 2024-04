Angélica Vale opina sobre Danna y da ejemplo de cómo se debe responder con elegancia

Mientras la cantante mexicana Danna está de visita por Suramérica para promocionar su nuevo álbum y próximas presentaciones, en su tierra natal no le “perdonan” que haya afirmado en una entrevista que ella prefiere España que México. Le llovió una tormenta de críticas, como a la que una vez sufrió Ángela Aguilar, cuando aseveró que es 25% argentina.

El pasado 17 de abril, Danna visitó Santiago de Chile y estuvo como invitada en un programa radial FM Dos, en donde le hicieron un juego en el que tenía que dar una respuesta rápida ante dos opciones, y fue aquí donde se originó la polémica: “¿Tequila o pisco?, tequila... ¿México o España?, España”, fueron sus respuestas y desató los señalamientos, aunque otros también la apoyaron, al alegar de que la estrella musical recibe mucho hate de sus propios compatriotas.

Ciertamente, un poco antes de esta respuesta, ella comentó que tanto Monterrey, como México en muy especial para ella, pero los internautas solo se quedaron con una parte de la entrevista.

Ante esta situación, durante este fin de semana, tras la salida del show El Mago (The Whiz), la prensa mexicana abordó a la actriz Angélica Vale para conversar sobre diversos temas, y no pasaron por alto las declaraciones de Danna. Esto a propósito de que Vale siempre ha dicho lo orgullosa que se siente de ser mexicana. Le hicieron varias preguntas capciosas, a la que con su característico humor supo sortear.

Entre risas, respondió: “Yo creo que le hicieron la entrevista en España, ¿no? y se le salió el España. ¿Qué te puedo yo decir? ¡Ay! a mí no me metas en chisme ¡Viva México!”. Le preguntaron qué prefería: ¿Estados Unidos o México? Ella afirmó bromeando: ¡México, no manches! En relación sobre por qué cree que ocurre esto con algunos artistas, también defendió un poco a Danna.

“Mira a mí me ha pasado que luego digo cosas y me agarran de la peor forma que yo ni siquiera imaginé. Sí me ha pasado también, porque todos hemos estado ahí algún momento y dices: ‘¡Qué bruto, qué manera de cambiar el sentido, qué bruto! Siempre pasa”, exclamó la también productora que cuenta con una estrella en el Paseo de la fama, en California, Estados Unidos.

Este año, Danna quiere demostrar que ya no es “el personaje” que le crearon cuando inició su carrera artística hace 24 años, y que todo lo vivido durante su “dura infancia” le ha llevado por un camino de autodescubrimiento que la hecho renacer, es por eso que se cambió su nombre, ya que nunca le gustó su segundo nombre, Paola. También decidió crear música de acuerdo con su propio estilo y lanzó Childstar, con el que se siente complacida.

Danna afirmó que este trabajo musical “es un cúmulo de experiencias que he seleccionado para contar por primera vez” y del que se siente orgullosa.