Kalimba: Estos han sido las controversias que ha enfrentado el cantante en su carrera

El reconocido cantante Kalimba ha estado envuelto en una serie de polémicas a lo largo de su carrera artística. Recientemente, ha sido vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado, lo cual ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Entre las múltiples controversias en las que se ha visto implicado, destaca el caso de Diana, ocurrido en enero de 2011.

En aquella ocasión, el intérprete fue detenido y posteriormente liberado por falta de pruebas contundentes, tras ser acusado de abuso sexual de la entonces menor de edad Daiana Guzmán.

La joven afirmó que conoció al cantante en un bar de Playa del Carmen y que fue llevada a su hotel, donde ocurrió la presunta agresión.

Problemas de actitud, machismo, y plagio

El artista ha enfrentado muchas acusaciones relacionadas con su vida personal. En 2009, fue demandado por la madre de su hija, Luz María González, por incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia. Este conflicto los llevó a enfrentarse en los juzgados.

El cantante también ha sido señalado por presunto plagio. En diciembre de 2014, fue acusado de haber plagiado el tema “Este frío”, y se le cuestionaron las similitudes con la canción “Cold love” del grupo coreano CN Blue.

Aunque Kalimba negó conocer al grupo o su canción, admitió que el coro de ambas canciones era similar. Otra situación que generó controversia fue una denuncia que realizó en 2022 a través de sus redes sociales.

El cantante afirmó haber sido defraudado por un empresario tamaulipeco, quien no cumplió con el contrato para una presentación en un bar. Además, el cantante reveló problemas con los pagos y tuvo que cancelar el show.

Siguiendo con esta cadena de polémicas, en marzo de 2023, una fan llamada Gabriela Quintanilla expuso a Kalimba en Twitter/X, alegando:

‘’Hoy conocí a Kalimba, llegó al restaurante donde trabajo y por ser famoso (según mi lógica) lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto. Al principio el tipo no quería ni hablar en español, preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés 🙄🙄.’’

El artista se defendió en historias de instagram argumentando:

“Justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era contigo específicamente. Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa”

Por otro lado, en diciembre del mismo año, fue señalado por realizar comentarios considerados machistas. Durante el podcast ‘’Autenticos’', expresó su opinión acerca de la masculinidad y la violencia:

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo.’’

Y concluyó: ‘’Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo”