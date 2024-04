Paris Hilton presenta a su hija London con emotiva canción y enternece las redes

Está viviendo su sueño. La empresaria Paris Hilton se siente más que nunca al ver materializado uno de las grandes metas: ser madre de dos niños. Finalmente, este viernes 19 de abril presentó a su pequeña hija London a sus más de 26 millones de seguidores en Instagram. Pero siendo toda una socialité por supuesto que hizo por todo lo alto, y para esto requirió de la ayuda de su amiga, la cantante Sia.

Paris, de 43 años, ya era madre del pequeño Phoenix, cuando anunció en noviembre del año pasado que London llegó a sus vidas. Mostró algunas de las prendas de la bebé, quien también formó parte de la sesión de fotos de Navidad, aunque jamás mostró su rostro hasta hoy. Ambos hijos nacieron por vientre subrogado luego de los fuertes traumas cuando siendo adolescente estuvo internada en Provo Canyon School, en Utah.

“Presentando a London Marilyn Hilton-Reum💕👶🏼💕 He soñado con tener una hija llamada London desde que puedo recordar. Estoy tan agradecida de que esté aquí😍 Realmente aprecio cada momento que paso con ella. Junto con Phoenix, mis bebés ángeles me han mostrado un amor que ni siquiera sabía que podía correr tan profundo antes de convertirme en su madre 💖 Mi increíble viaje a través de la maternidad ha inspirado una nueva y profundamente personal canción con mi querida amiga Sia llamada “La fama no te amará”, escribió Hilton en la red social.

Además de compartir una serie de fotos, también difundió el tema, cuyo video musical es de su familia: “La canción sirve como recordatorio de que el vínculo especial que siento con mis hijos, mi marido y mi familia es más valioso que cualquier otra cosa en el mundo”. Paris aseveró que el tema se convertirá en un himno para el amor en todas sus formas.

En su libro “Paris: The Memoir”, aseveró que Londres es su ciudad favorita y es por esto que decidió llamar a una hija, si el universo se la daba. Tras el debut de London, los mensajes de felicitaciones no se hicieron esperar y grandes celebridades dejaron su llamado de amor en la caja de comentarios, como Rummer Willis, Dakota Fanning, Kyle Richards, Bebe Rexha y Ashley Benson, entre otras.

Mientras que el tema “Fame won’t love you” acumula casi 70 mil visitas en Youtube en sus primeras horas y cuya parte de su letra dice: “Porque la fama no te amará como una madre, como un padre debería hacerlo. Y quizás desees los Óscar, Grammys y éxitos en ventas, porque la fama no te amará como a un hermano, como un amante debería hacerlo”.

Paris ha sido duramente criticada por convertirse en madre a través de un vientre subrogado, así como por la apariencia de su hijo mayor, por lo que tuvo que salir al paso a las críticas y pedir respeto para su familia.