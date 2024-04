José Eduardo Derbez no participará en “La Casa de los Famosos México” porque “no les alcanza”

José Eduardo Derbez es uno de los nombres que más suenan para participar en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, sobre todo porque se esperaba que estuviera en la primera.

La primera temporada de la versión mexicana de este reality show fue un éxito gigantesco que nadie se esperaba, por lo que se especula que en esta segunda temporada muchos han mostrado interés en participar.

En vista de que José Eduardo Derbez sonaba como uno de los posibles participantes de la primera temporada de “La Casa de los Famosos México”, algunos han dado por sentado que estará en la segunda que arrancará a mitad de año, pero parece ser que no es así.

Recomendados

José Eduardo Derbez dice que no se han puesto en contacto con él para participar en LCDLFM2

En un reciente encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez habló sobre los rumores que dicen que estará en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”.

El conductor de “Miembros al Aire” fue uno de los que más criticó la participación de su compañero Paul Stanley, por lo que algunos creen que podría ser una gran adición al programa.

Sin embargo, José Eduardo Derbez bromeó de que Televisa y ViX no tenían el dinero suficiente para pagar por su participación en “La Casa de los Famosos México 2″.

“No les va a alcanzar”, dijo el actor provocando la risa de los reporteros, pero luego aclaró que hasta la fecha no se le han acercado para invitarlo a participar: “No me han buscado, nadie me ha llamado”.

Si bien podría ser que, a petición de la producción, José Eduardo Derbez esté mintiendo sobre no participar en “La Casa de los Famosos México 2″, solo queda esperar hasta que empiecen a anunciar a los participantes.